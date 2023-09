Oluline laupäeval, 23. septembril kell 7.15:

Ukraina kasutas laevastiku ründamiseks Storm Shadow rakette

Ukraina kasutas Musta mere laevastiku staabi ründamiseks rakette Storm Shadow/SCALP, vahendas portaal Unian laupäeval Sky Newsi teadet.

Märgitakse, et need Suurbritannia ja Prantsusmaa tarnitud relvad aitasid Ukraina poolel rünnata üht ajutiselt okupeeritud Krimmi poolsaare sõjaväeobjekti. Ukraina õhujõudude esindajad kinnitasid seda ajakirjanikele antud kommentaarides.

Väljaanne "Krõm. Realii" näitas kaadreid Ukraina rünnaku järel põlevast staabist

Fotol on näha rakett, mis hetke pärast tabab staapi. See foto lükkab ümber ka Vene võimude versiooni kõigi täna Sevastopoli pihta saadetud rakettide allatulistamisest.

Sõnumirakenduse Telegram kanalid levitavad ka videot, millel on näha rakett, mist tabab juba põlevat hoonet. See võib viidata sellele, et rakette oli vähemalt kaks.

Rünnakus Vene Musta mere laevastiku staabile said haavata kindralid

Ukraina luure peadirektoraadi juht Kirill Budanov ütles, et Ukraina rünnaku tagajärjel Venemaa Musta mere laevastiku staabile Sevastopolis hukkus vähemalt üheksa inimest, vigastada sai 16 inimest, nende seas kindralid, vahendas portaal Unian.

Budanov ütles, et haavatute hulgas on raskes seisundis väekoondise ülem kindralpolkovnik Aleksandr Romantšuk, samuti on teadvuseta staabiülem kindralleitnant Oleg Tsekov, edastab Ameerika Hääl.

"Vigastatud lihtsõjaväelaste arv, kes ei ole staabi töötajad, on alles väljaselgitamisel," ütles Budanov.

Märgitakse, et Vene Zaporižžja suuna väerühma ülem Aleksandr Romantšuk sai 2023. aastal kindralpolkovniku auastme. Kindralleitnant Oleg Tsekov on Vene mereväe Põhjalaevastiku rannikuvägede 200. motoriseeritud laskurbrigaadi ülem.

Budanov ei kinnitanud teadet Venemaa Musta mere laevastiku komandöri admiral Viktor Sokolovi tõenäolise likvideerimise kohta.

Tema sõnul kogub luure andmeid kõikidest allikatest. Samas ei öelnud ta, kas peakorteri ründamiseks kasutati läänes toodetud rakette.

Politico: Biden nõustus Ukrainale pikamaarakette saatma

USA president Joe Biden lubas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskile, et USA saadab Kiievile peatselt pikamaarakette, et aidata neid sõjas Venemaaga, kirjutas kahe anonüümsust palunud USA ametniku sõnadele toetudes Politico.

Biden andis lubaduse neljapäeval Valges Majas, kui Ukraina president seal külas oli, täites sellega Kiievi ammuse soovi, rääkisid allikad.

ATACAMS-i raketid saadetakse Ukrainasse ilmselt lähinädalail. Zelenskile on see suur võit, kuna ta on ATACAMS-ide saamise nimel pikalt vaeva näinud. Ukrainlased on öelnud, et just need raketid on hädavajalikud, et rünnata Venemaa kaugemaid positsioone.

Valge Maja keeldus seda teemat kommenteerimast. Bideni administratsiooni ametnikud on rõhutanud, et ATACAMS-id aitavad küll Ukrainal eesmärgi poole liikuda, kuid ei ole imerelvad.

Olukorda komplitseerib asjaolu, et USA ja Euroopa sõjaasjatundjate hinnangul on Ukrainal jäänud veel vaid mõned nädalat vasturünnaku põhieesmärkide saavutamiseks, enne kui ilm muutub vihmaseks ning maastik mudaseks, nii et igasuguseid manöövreid on keerukam ette võtta.