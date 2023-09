ISW: Venemaal ei õnnestunud Poolat ja Ukrainat tülli ajada

"ISW esialgsel hinnangul on Venemaa rünnakud Ukraina sadama- ja teraviljataristule osa Venemaa kampaaniast, mille eesmärk on halvendada Ukraina suhteid läänenaabritega," öeldakse uues aruandes.

"See, et Poola oma kohustused Ukraina ees kiirelt üle kordas, näitab, et see kampaania pole nii edukas, kui Moskva ilmselt arvatavasti ootab," täheldas ISW.

Analüütikud meenutavad, et riigi president Andrzej Duda kinnitas taaskord Poola-Ukraina suhete tugevust, seda hoolimata vaidlustest teraviljaekspordi üle.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles 20. septembril, et Poola ei tarni enam relvi Ukrainale. Riigi president Andrzej Duda selgitas aga juba 21. septembril, et Poola jätkab Ukraina tarnelepingute täitmist, kuid ei loovuta uusi relvi, mida Varssavi oma sõjaväele ostab.