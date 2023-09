Euroopa Komisjoni õhusaastenormide ettepanek võib muuta sõidukid kallimaks

Maanteetransport on linnade suurim õhusaaste allikas. Seetõttu plaanib Euroopa Komisjon seda saastet senisest enam ka piirata. Komisjon on nüüd välja pakkunud, millistele nõuetele peavad vastama sisepõlemismootoriga sõidukite heitmed, kui neid soovitakse Euroopa turule lasta. Kui praegu peavad uued sõidukid vastama Euro 6 heitenormile, siis tulevikus peaks nad vastama tase kõrgemale, Euro 7 heitenormile.

"Üks osa on piirmäärades, et millised heitmetega seotud piirmäärad on lubatud. Teine oluline aspekt on siin see, et vaadeldavate heitmete juurde lisatakse ka piduritest ja rehvidest tekkinud heitmed, mida siiamaani arvesse ei ole võetud," ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Üleminek Euro 7 normile peaks komisjoni hinnangul 2035. aastaks lämmastikoksiidide koguheidet võrreldes Euro 6 normiga vähendama ligi kolmandiku võrra.

Eesti valitsus toetab sõidukitest tulenevate saasteainete vähendamist. Riigikogule esitatud valitsuse seisukohtades on kirjas, et seejuures on aga oluline, et uued saasteainete piirmäärad ei muudaks uusi sõidukeid märkimisväärselt kallimaks.

"Kui Euroopa Komisjon oma ettepanekuga välja tuli, siis komisjoni hinnangul see mõju uute sõidukite hinnale on pigem tagasihoidlik. Sõiduautode puhul tooks uued nõuded komisjoni hinnangul kaasa umbes 120-eurose hinnatõusu. Keskmine veoauto muutuks aga 2700 eurot kallimaks," ütles Salmu.

Asekantsler lisas, et autotootjad on hinnanud selle mõju aga kaheksa kuni kümme korda suuremaks. "Nende hinnangul muutuks üks sõiduauto umbes 2000 eurot ja veoauto 12 000 eurot kallimaks. Valitsuse seisukoht ongi, et läbirääkimiste käigus tuleb jõuda sellisele kokkuleppele, et märkimisväärset hinnatõusu sõidukitele ikkagi ei kaasneks. Eesti on ühe kõige saastavama sõidukipargiga ja meile on oluline, et uued sõidukihinnad ei läheks väga palju kallimaks," sõnas Salmu.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees, keskerakondlane Maria Jufereva-Skuratovski oli sama meelt.

"Vaadates, mis meil riigis praegu hakkab toimuma, siis uuest aastast tõusevad maksud, nii käibemaks kui ka tulumaks, vähenevad peretoetused. Samuti on plaanis kehtestada ka automaks. On ilmselge, et kui meil autod hakkavad kallinema, siis oleks see väga suureks probleemiks nii inimestele kui ka ettevõtetele," ütles ta.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon plaanib Eesti seisukohti komisjoni ettepanekule arutada reedel.