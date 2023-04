EL-i plaanitav heitmestandard kergitab autode hindu

Autode heitgaasid on Euroopa Liidus reguleeritud eurostandarditega alates 1992. aastast. Uusi norme ja reegleid on lisandunud kuuel korral. Viimane, Euro 6 standard kehtib sõiduautodele alates 2014. aastast.

Kavandatav muudatus läheb aga varasematest kaugemale, kuna võtab arvesse isegi rehvide mikroplasti heitkoguseid.

Autoeksperdi Arno Sillati sõnul tekib koos juba vastu võetud meetmete paketiga Fit 55 autotööstust pärssiv mõju, sest on võetud suund elektriautodele ja nüüd tuleb kõrvalt peamiselt diiselmootoreid lööv nõue.

"Diiselmootoritel on oma olemuselt veidi kõrgemad lämmastikoksiidide sisaldused heitgaasides. Euro 7 järgi tahetakse võrdsustada diiselmootorid ja bensiinimootorid, mis tähendab, et väga raske on diiselmootoriga uue auto peal turule üldse tulla, et vastata neile normidele," rääkis Sillat.

Rangemad nõuded on ka rehvidele ja piduritele ehk normeeritakse ära see tolm, mida need tekitavad. Rangemaks muutub testimise protseduur.

"Autode näitajad, mis Euro 7 standardiga paika pannakse, peavad kehtima vähemalt 200 000 kilomeetrit või kümme aastat. Põhimõtteliselt võidakse autot tänaval testida ka üheksandal aastal ja auto peab täielikult vastama neile normidele. Samas, ka autod ju kuluvad ja mingid tolerantsid tekivad, siis seda justkui nagu ei tohiks olla," selgitas Sillat.

See puudutab peamiselt diiselmootoriga autosid, bensiiniautosid vähem.

"Bensiinimootoriga autod on sõiduautod. Kui me liigume edasi juba väikeveokite, suurte veokite või busside poole, siis valdavas osas on need diiselmootoriga ja nendesse sfääridesse ei ole elektrimootor veel tugevalt jõudnud, katsetusi tehakse. Ilmselt transpordisüsteem mingil moel muutub, aga see ei ole veel muutnud. Nii et kui see norm 2025. aastast jõustub, siis uued masinad, mis turule tulevad, selle löögi alla lähevad. Just eriti diiselmootoriga ja just eriti suuremad masinad," rääkis Sillat.

Euroopa Ülemkogu hinnangul on uute regulatiivsete meetmete mõju sõiduauto kohta ligikaudu 300 eurot. Autotootjate hinnangul tõuseks uue sõiduauto hind 2000 euro võrra.

"Eks see tõde on kusagil kahe vahel, aga kahe vahel on ikka oluliselt rohkem kui 300 eurot, mis on ametlikult välja pakutud," ütles Sillat.