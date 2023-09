Pärnus muutub tuleva aasta kevadel tasulise parkimise kord

Pärnus on aastakümneid saanud nädalavahetustel tasuta parkimist nautida. Uue, praeguste plaanide kohaselt järgmise aasta 1. maist kehtima hakkava korra järgi on tasuta parkimine vaid pühapäeval ja riiklikel pühadel.

Oluline muudatus on seegi, et Tammsaare puiestee, kus seni oli suviti tasuta parkimine, on 1. maist tasuline nagu teisedki tänavad Tammsaare ja südalinna vahel. Ranna piirkonna tänavad jäävad tasuliseks aasta läbi, seni tuli seal parkimise eest raha välja käia üksnes suvekuudel.

"Pärnu linnaelanikud on väga selgelt öelnud, et Pärnu kesklinn on üleautostatud ja sama probleem on ka ranna rajoonis. See on üks indikaatoreid, miks me oleme selle parkimise teema ette võtnud. Üks muudatus on tõesti seotud ka sellega, et me näeme, et laupäeviti on autostumine linnas väga intensiivne ning laupäev läheb siis ka tasuliseks," selgitas abilinnapea Irina Talviste (RE).

Südalinnast kaob ainuke tasuta parkimise ala, sest kõrvale ehitatakse elamud.

"Tasuta alasid, mis on 24/7 tasuta, linna territooriumil kindlasti ei ole. Küll aga jääb tund aega kellaga tasuta parkimine ja Endla teatri esine kolmetunnine parkla jääb ka tasuta. See on üks muudatus küll, et rand jääb siiski 1. maist kuni 31. augustini rannatsooni hindadega, aga edasi alates 1. septembrist on see kogu linnaga sarnaste hindadega," rääkis Talviste.

Tund parkimist hakkab ühe euro asemel maksma kaks eurot. Aga saab soetada ka aastakaardi, mis kohalikele elanikule on 150, külalisele aga 850 eurot. Arvestuslikult toovad need muudatused linnaeelarvesse umbes 550 000 eurot.

Opositsioon parkimistasu tõstmist heaks mõtteks ei pea.

"Kas me tahame, et Pärnus oleks vähem inimesi, kes tuleksid suve nautima, või on eesmärk ainult linnakassat täita? Siin puudub linnavalitsusel minu meelest selline pikem vaade. Tegelikult on olulisem, et Pärnu linnas oleks alalisi püsielanikke rohkem. Selleks oleme me siin noorte perede elamuprogrammi ettepanekuid teinud. Aga parkimistasude tõstmine viib ära meilt suure hulga inimesi," kommenteeris linnavolikogu liige Arvi Karotam (EKRE).