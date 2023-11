Pärnu opositsioon protestib tasulise parkimise laienemise vastu

Opositsiooni häiris muu hulgas, et linnavalitsus oli parkimiskorra kavandatavat muudatust arutanud kümme kuud ja alles seejärel tehti plaan teatavaks. Nende meelest oleks asja tulnud ühiselt arutada.

"Plaanitav parkimiskorralduse muutus ja parkimistasude tõstmine on mitmes mõttes halb. Esiteks liikluskorralduslikku küsimust lahedatakse ennekõike raha võtmisega inimeste käest. /.../ Pärnus on alati olnud kitsas parkimisega, talvel lahedam. Tuua näiteks, et vanalinna tänavad on kitsad, inimesed pargivad need kinni ja operatiivautod ei saa liikuda. Ega raha küsimine ei tee seda tänavat lahti. See, kes on maksujõuline, pargib ikka sinna, kus ta takistab operatiivsõidukeid," rääkis Pärnu linnavolikogu EKRE-sse kuuluv liige Alar Laneman.