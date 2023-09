Gruusia president: Mägi-Karabahhi sündmused muudavad Kaukaasia tulevikku

Zurabišvili külastas esmaspäeval Eestit ja kohtus Eesti president Alar Karisega. Tema sõnul ei ole Venemaa küll loobunud katsetest Kaukaasias protsesse mõjutada, aga ta ei oma seal enam endist mõjujõudu ega saa mängida endist rolli Armeenia ja Aserbaidžaani vahelistes suhetes.

"Kõigepealt on see inimeste tragöödia ja on suur lootus, et varsti jõuab kohale humanitaarabi, kuigi paljud inimesed lahkuvad. Ma arvan, et see muudab täielikult piirkonna saatust. See, mis on juhtunud, näitab, et Armeenia ei toetu enam Venemaale," ütles Zurabišvili.

"Niisiis on nende ainus väljavaade nüüd pöörduda läände."