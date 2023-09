Kallas BBC-le: muidugi olen kaalunud tagasiastumist

Eesti peaminister Kaja Kallas tunnistas BBC-le antud usutluses, et on kaalunud tagasiastumist seoses oma abikaasa idavedude skandaaliga. Samas esitas ta intervjuus skandaali kohta samu seisukohti, mida on juba Eesti ajakirjandusele rääkinud.

"Muidugi ma olen selle peale mõelnud," ütles Kallas vastuseks BBC ajakirjaniku Stephen Sackuri küsimusele saates HARDTalk, kas ta on kaalunud tagasiastumist.

"Aga olles rääkinud erinevate inimestega, siis ma ei suudaks ennast kaitsta, kui ma tagasi astuksin ja see jääks mulle külge. Aga ma ei ole midagi valesti teinud, minu positsioon on täpselt sama, mis enne ja selle tõestuseks on ka see, et mu abikaasa müüs oma osaluse maha kohe, kui see avalikuks tuli," lisas Eesti valitsusjuht esmaspäeva õhtul eetris olnud usutluses.

Kallas rõhutas ka, et tema abikaasal ei ole Venemaa-sidemeid ega tal ei ole ka olnud Vene-sidemeid. "Mida ta tegi – tal oli vähemusosalus ettevõttes, mis aitas üht teist Eesti ettevõtet lõpetada selle äritegevus Venemaal," ütles ta. Ning abikaasa ei kaubelnud Venemaal, vaid aitas seda teist Eesti kompaniid, rõhutas ta.

"Aga kui ma sellest teada sain, siis loomulikult oli see piinlik. Kui ma sain sellest teada, rääkisin oma abikaasaga ja siis lõppes ka see teise Eesti ettevõtte abistamine," jutustas Kallas.

Kallas eitas ka seda, et oleks abikaasale laenu andes teadnud, millisteks investeeringuteks ta seda raha kasuta: "Ma andsin laenu finantsinvesteeringute firmale, see oli üks teine äri, kuna mu abikaasa oli investeerimispankur."

Kallasel oli vastus ka BBC saatejuhi viitele, et paljude eestlaste jaoks tundub vähetõenäoline, et tal ei olnud mingit ettekujutust oma abikaasa ärisidemetest.

"Ma ei ole näitleja. Ma ei oleks nii tulihingeline Ukraina toetaja, kes ütleb meie ettevõtetele, et te peate leidma oma moraalse kompassi ja lõpetama igasugused suhted Venemaaga, kui ma oleks teadnud, et mu oma abikaasa aitab tegelikult üht Eesti ettevõtet, mis tegutseb Venemaal. Ma ei ole suutnud seda teha," rõhutas Kallas.

Küsimusele, kas ta oli vihane, kui asjast teada sai, vastas Kallas: "Muidugi!"

"Järgmisel päeval, pärast seda, kui ma sellest teada sain, teatasid nad, et lõpetavad selle äri ning reedel, pärast seda kolmapäeva (kui asi avalikuks sai - ERR) ta müüs oma osaluse. Ja nüüd tunneb mu abikaasa ennast iga päev nii süüdlaslikult nende asjade pärast. Aga ta ei ole poliitik, ta ei osanud näha ohtu selles teise Eesti firma aitamises. Mida tema minule ütles, ta ütles – ja see on tähtis – et me ei toida Vene sõjamasinat, me ei jäta ühtegi eurot, dollarit, naelsterlingit ega rubla Venemaa pinnale või Vene ettevõtetele," rääkis peaminister.

Vastuseks saatejuhi viitele, et opositsioon on kutsunud teda tagasi astuma, president on noominud ning küsitluse kohaselt soovib 69 protsenti küsitletutest tema lahkumist valitsusjuhi kohalt, ütles Kallas, et see on poliitika.

"Aga kui see ümber pöörata ja vaadata uuringuid, kus küsitakse, keda te toetaksite peaministrina, siis on minu toetus alati olnud 30 protsendi ümber. Seega ei ole see ju oluliselt muutunud, ega ju?"

Suurema osa saate HARDTalk intervjuust räägiti Ukraina sõja teemadel ning Eesti seostest sellega.