Kallase abikaasa nõudis kriitikult välja 1500 eurot kahjutasu

"Eesti Päevalehele kirjutas arvamusloo psühhiaater ja kunagine filosoofia õppejõud Valdar Parve. Muu hulgas analüüsis ta, kust võis tulla Kaja Kallase raha, mille ta laenas oma mehele Arvo Hallikule, ja ega ometi olnud eesmärk Venemaa ärilt kasumit teenida. Muu hulgas avaldas Parve metafoorse kalambuuri, millest võis välja lugeda, nagu oleks Hallik variosanik Kaja Kallase firmas," selgitas EPL juhtumi sisu.

"Nii ei saa see asi olla, et vandeadvokaat laseb nina kirtsutamata kolmandiku või poole oma raha ostujõust ära aurata! Et peaministri äri Venemaa suunal on peaministri äri, milles abikaasa on variomanik, on kordi tõenäolisem kui et peaminister on loll," oli lause, mis Hallikut pahandas.

"Autor sai advokaat Ants Nõmperi vahendusel nõudekirja, kus Halliku nimel küsiti kahjutasu Eesti keskmist netopalka ületava 1500 euro ulatuses ja vabandamist. Sest selline väide oli põhjustanud Hallikule "hingelisi üleelamisi"," kirjeldas EPL seda, mis juhtus 17. septembril ilmunud Parve artikli avaldamise järel. "Autor kohtuteed minna ei tahtnud. Kes tahaks, eriti kui summa võib kaotuse korral väga palju suuremaks minna? Parve maksis ja palus vabandust," märkis leht.

EPL-i hinnangul on juhtumi puhul tegemist rünnakuga sõnavabaduse vastu, mida inglise keeles tähistatakse lühendiga SLAPP (Strategic lawsuits against public participation või strategic litigation against public participation), mis tähendab eesti keeles vaigistuskaebust ehk üldsuse osalemise vastast strateegilist hagi, mida kasutatakse kriitikute vaigistamise eesmärgil. Kaebaja eesmärgiks ei ole enamasti sisulise vaidluse võitmine, vaid vastaspoole vaigistamine suurte õigusabikulude hirmu tõttu, milleks palgatakse tuntud ehk kalleid advokaate, seisab Wikipeedias.