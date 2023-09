Mägi-Karabahhist Armeeniasse on saabunud üle 13 000 põgeniku

Põgenikevool Mägi-Karabahhist Armeeniasse jätkub, pühapäevast alates on Armeeniasse saabunud juba üle 13 000 põgeniku. Armeenlaste omavalitsus Mägi-Karabahhis hoiatab, et Aserbaidžaan võib piirkonnas läbi viia etnilise puhastuse.

Mägi-Karabahhi armeenlaste hirm on suur, sest piirkonna armeenlaste omavalitsus hoiatab, et Aserbaidžaan võib piirkonnas läbi viia etnilise puhastuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aserbaidžaani valitsus on küll teatanud, et Mägi-Karabahhi armeenlasi koheldakse samamoodi nagu teisigi Aserbaidžaani kodanikke, kuid hirmule aetud armeenlasi see ei veena.

Kõige selle tagajärjel valitseb Aserbaidžaani-Armeenia piiripunktides suur tung. Piirilinnades ei jagu ööbimiskohti, tihti on väikeste lastega pered sunnitud magama autodes.

Arvestades, kui palju põgenikke juba piiril on, peab Armeenia valitsus ilmselt ümber hindama vastu võetava põgenike hulga ning pakkuma uut kodu seni arvatust palju rohkemaile.



"Valitsus on teatanud, et on valmis vastu võtma 40 000 peret. Pean täiendama, et me oleme valmis seda hulka suurendama. Kui vaja, saame vastu võtta rohkem peresid, et võimaldada kõigil ümberasujail Armeeniasse tulla," ütles Armeenia valitsuse humanitaarkriisi töörühma liige.

Seni teadmata põhjustel lendas Mägi-Karabahhi Berkadzori linnas õhku bensiinijaam. Vähemalt 20 inimest sai plahvatuses surma ja üle 200 vigastada.

Paljude vigastatute seisund on väga tõsine, osa neist toodi kiirabiautodega Armeeniasse.

USA president Joe Biden aga saatis Armeenia peaministrile Nikol Pašinjanile toetuskirja. Selle andis üle USA Rahvusvahelise Arenguagenturi juht Samantha Power, kes kutsus Aserbaidžaani presidenti Ilham Alijevit üles kaitsma etniliste armeenlaste õigusi, avama täielikult Mägi-Karabahhi Armeeniaga ühendavat Latšini koridori ning lubama selle kaudu liikuda abivooridel ja rahvusvaheliste vaatlusmissioonidel.