USA võimud kaebasid Amazoni konkurentsi kahjustamise eest kohtusse

USA föderaalne kaubanduskomisjon (FTC) ja 17 osariiki kaebasid teisipäeval tehnoloogiahiiglase Amazon kohtusse ning süüdistavad firmat ebaseadusliku monopoli kehtestamises. USA võimud leiavad, et Amazon hoiab hindu kunstlikult kõrgel ja kahjustab vaba konkurentsi.

Joe Bideni administratsioon üritab jõustada karmimaid monopolide vastaseid meetmeid ja FTC hagi Amazoni vastu on oodatud juba mitu kuud. FTC juht Lina Khan on juba mitu aastat Amazoni kritiseerinud, vahendas The Wall Street Journal.

FTC ja osariigid väidavad nüüd, et Amazon rikkus monopolide vastaseid seadusi, kasutades allahindlusega seotud meetmeid, mille käigus karistati teisi ettevõtteid. FTC leiab, et Amazoni platvormil tegutsevad müüjad peavad kasutama Amazoni logistikateenust, kui nad tahavad, et nende kaubad oleksid Amazon Prime'is.

"Amazon kasutab nüüd ära oma monopoolset võimu, et end rikastada, tõstes samal ajal hindu ja muutes nii teenuse halvemaks kümnete miljonite ameeriklaste jaoks, kes sel platvormil oste teevad," ütles Khan.

FTC väidab hagis, et Amazon kasvas veebipõhisest raamatupoest veebikaubanduse hiiglaseks ja kasutab nüüd oma võimu konkurentide kahjustamiseks.

Amazoni esindaja David Zapolsky lükkas FTC süüdistused tagasi. Tema sõnul on Amazoni meetodid suurendanud jaemüügisektoris olevat konkurentsi ja innovatsiooni. See on toonud Amazoni klientide jaoks suurema valiku, madalamad hinnad ja kiiremad tarned.