Kallas andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

"Kui ma peaksin ühe lausega iseloomustama järgmise aasta eelarvet, siis see on samm kulude kontrolli alla saamise või kuluralli lõpetamise poole. Me oleme viimasel seitsmel-kaheksal aastal elanud üle oma võimete ja see ei saa paraku igavesti jätkuda," ütles Kallas poliitilises avalduses.

"Valitsuse eelarvepoliitiline eesmärk on riigirahanduse olukorda sammhaaval parandada ning seetõttu on valitsussektori panus hoida nelja aastaga kokku ligi 350 miljonit väga oluline. Me soovime tõesti tuua riigivõla kontrolli alla. Eesti Vabariigi üheks oluliseks julgeolekugarantiiks on korras riigieelarve," lisas ta.

Kallas ütles, et 2024. aasta riigieelarve koostamisel on valitsus lähtunud viiest valdkonnast: Eesti sõjalise riigikaitse ning laiapindse julgeoleku rahastamine, majanduskasvu toetamine läbi rohereformide, riigi rahanduse jätkusuutlikus, haridus ja Ukraina toetamine.

Riigikogu peab seaduse järgi riigieelarve vastu võtma 2024. aasta veebruari lõpuks, vastasel juhul ähvardavad riigikogu erakorralised valimised.