Koalitsioon ei taha riigieelarve vastuvõtmist usaldushääletusega siduda

Peaminister Kaja Kallas andis kolmapäeval tuleva aasta riigieelarve riigikogule üle. Kuidas eelarvega riigikogus edasi minnakse, on aga keeruline öelda, sest parlamendierakondade esimehed obstruktsiooni lõpetamiseks ka kolmapäeval kokkuleppele ei jõudnud.

"Hommikusel riigikogu vanematekogu koosolekul Keskerakonna esindaja ja riigikogu teine aseesimees Jüri Ratas tegi päris konkreetse kompromissettepaneku, kuidas siis sellest punnseisust siin parlamendis välja tulla. Kahjuks kaks teist opositsioonierakonda ütlesid, et neid selline olukord ei rahulda," ütles riigikogu esimees, Eesti 200 juht Lauri Hussar.

Tema hinnangul läheb eelarvemenetlus riigikogus edasi plaanipäraselt.

EKRE esimees Martin Helme leiab, et ilmselt on eelarvele heakskiidu saamiseks vaja siduda see valitsuse usaldushääletusega.

"Eelarvega koos käib ju terve hulk seaduseid, milleta ei ole eelarvet võimalik vastu võtta. Meil on kõrgemate riigiametnike palgaseadus, meil on eelarve baasseadus, meil on keskkonnatasude seadus. Siin on terve rida eelnõusid veel, mis on eelarvega seotud. No on üsna selge, et ühtegi neist eelnõudest ei ole võimalik vastu võtta ilma usaldusega sidumiseta, nii et eelarvega läheb meil kindlasti siin täpselt samamoodi väga tõsiseks vastasseisuks," rääkis Helme.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas, et valitsus ei taha eelarvet usaldusega siduda.

"Saab ju niimoodi teha, aga see ei ole ju mõistlik. Ei ole mitte kellegi soov koalitsioonist ja ma arvan opositsioonist ka, et me kõiki asju usaldusega seome. Kevad oli valus, kõigi jaoks oli valus. Kevad oli õpetlik, kõigi jaoks, ma arvan, oli õpetlik. Ja nüüd on küsimus selles, kas me saame kuidagi sellest mättast üle," ütles ta.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et kuna erakonnad kokkuleppele ei jõudnud, siis jätkab iga erakond riigikogus lähtuvalt enda poliitilisest seisukohast.

"Me oleme seda meelt, et riigikogu peab töötama. Normaalne töökord peab olema taastunud ja tagatud ja me siin oleme koostööks valmis. Aga nagu me teame, obstruktsiooni saab korraldada ka üks erakond," rääkis Kõlvart.

Hussari sõnul kohtuvad erakondade esimehed uuesti, et veel võimalikke lahendusi arutada.