Trumpi puudumine debatilt pälvis teiste kandidaatide kriitikat

Debatil osalesid Florida kuberner Ron DeSantis, endine ÜRO suursaadik Nikki Haley, endine asepresident Mike Pence, senaator Timm Scott, ettevõtja Vivek Ramaswamy, eelmine New Jersey kuberner Chris Christie, Põhja-Dakota kuberner Doug Burgum.

Trump ütles juba varem, et jätab vabariiklaste presidendidebatid eelvalimistel vahele. Seekord sõitis Trump hoopis Michigani osariiki ja sai seal kokku streikivate töötajatega. Teised vabariiklaste kandidaadid kritiseerisid Trumpi puudumist.

DeSantis leidis, et Trump peab selgitama, miks tema ametiaja jooksul kasvas USA võlg 7,8 triljoni dollari võrra, mis tõi kaasa suure hinnatõusu, vahendas Financial Times.

Trumpi hakkas hiljem sõimama ja mõnitama veel ka Chris Christie ja ütles, et Trump ei julgenud debatile tulla.

Haley kritiseeris Trumpi Hiina-poliitikat.

"Ta keskendus kaubandusele Hiinaga, mitte sellele, et nad ostsid kokku meie põllumaad. Ta ei keskendunud sellele, et nad varastasid 600 miljardi väärtuses intellektuaalset vara. Ta ei keskendunud sellele, et nad panid Kuubal püsti spioonibaasi, meie ranniku lähedale," ütles Haley.

Mõned kandidaadid pildusid vastakuti ka süüdistusi. Kui kandidaadid arutasid sotsiaalmeediarakenduse Tiktoki ohu üle, siis Ramaswamy sattus Haley terava rünnaku alla.

"Ausalt, iga kord, kui ma teid kuulan, tunnen end natukene lollimalt. Kas soovite, et lapsed läheksid sinna sotsiaalmeediasse, mis on meile kõigile ohtlik? Me ei saa sind usaldada," rääkis Haley.

Haley kritiseeris veel DeSantist, kuna Florida kuberner on väljendanud skeptilisust Ukraina suurema abistamise suhtes. "See pole territoriaalne vaidlus. Venemaa võit on Hiina võit," ütles Haley.

Kandidaadid arutasid veel majandusküsimuste, inimeste toimetuleku, riigisisese julgeoleku üle.

Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat ning tegeleb juba peamiselt Joe Bideni kritiseerimisega. Trumpi nõunik ütles, et teine debatt oli "sama igav ja ebaoluline kui esimene debatt".