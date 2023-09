WSJ: Ukraina sõjast sai maailma suurim relvamess

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lääneriigid saadavad Ukrainasse miljardite dollarite väärtuses relvastust. Sõda võimaldab sõjaväelastel analüüsida relvade toimimist lahinguväljal ning relvafirmad saavad juurde uusi tellimusi.

Saksamaa kõrgtehnoloogiline suurtükk Panzerhaubitze suudab mõne sekundiga teele saata kolm mürsku, mis kõik maanduvad täpselt samasse kohta ligi 40 kilomeetri kaugusel. Panzerhaubitze on nüüd osa arsenalist, mida testitakse maailma suurimal relvamessil ehk Ukraina sõjas, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina sõda võib kujundada järgmiste aastate jooksul toimuvaid sõjalisi hankeid. Relvafirmad, mille toodangut kasutavad Ukraina sõjaväelased, saavad juurde tellimusi. Firmad suurendavad seetõttu ka tootmisvõimsust.

Sel kuul Londonis toimunud suurel relvamessil ütlesid eksponendid, et neilt küsiti sageli nende relvade toimimise kohta Ukrainas. Hiljuti Londonis toimunud relvamessil rääkisid relvakaupmehed, et sageli uuriti neilt nende relvade kohta, mida kasutatakse Ukraina sõjas.

Ukraina sõjaväelased kiidavad Panzerhaubitze täpsust ja kiirust. Pideva kasutamise käigus läheb relv aga tihti katki. Seetõttu viiakse need relvad tihti Saksamaale remonti. Analüütikute sõnul ei saanud Ukraina sõjaväelased nende relvade väljaõppeks ka piisavalt aega. Ukraina sõdurite väljaõpe kestis viis nädalat, sakslaste koolitus kestab tavaliselt neli kuud.

Ukraina sõda näitab, et oluline on ka relvade kiire remontimine. Haubits M777 on osutunud töökindlamaks kui Panzerhaubitze.

BAE teatas, et mitu riiki tunneb huvi M777 ostmise vastu. Seda relva on lihtne hooldada ja sellel on palju varuosi.

"Inimesed vaatavad Ukrainat ja näevad, mis töötab," ütles Relvafirma BAE tippjuht Tom Arseneault.

Ukrainas teevad praegu ilma ka teised läänes toodetud relvad. Ukrainlased kasutavad edukalt tiibrakette Storm Shadow USA-s toodetud mitmikraketiheitjad HIMARS.

HIMARS-süsteemid on praegu 19 riigi kasutuses, selliseid süsteeme ostab USA-lt Poola.