Uuel aastal kergitavad kütuse hinda nii käibemaksu- kui ka aktsiisitõus

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles ERR-ile, et kui tuleva aasta alguses kehtiksid tanklates praegused hinnad, siis maksaks bensiini 95 liiter praeguse 1,819 euro asemel 1,849 eurot.

Bensiin 98 liitrihind oleks praeguse 1,869 asemel 1,9 eurot ja diislikütusel 1,719 asemel 1,748 eurot.

Samas ei tähenda see Kärsna sõnul, et tegelikkuses jaanuaris tanklates sellise hinnaga kütust osta saaks. Nimelt mõjutab kütuse hinda lisaks nafta hinnale ka valmiskütuste maailmaturu hind ja asjaolu, et talvine kütus on kallim.

Circle K müügidirektori Raimo Vahtriku arvutused olid samasugused nagu konkurendil. Ta rõhutas, et uus käibemaksumäär rakendub mootorikütustele 1. jaanuarist, mil riik suuremat maksu koguma hakkab.

"Kuni 31. detsembrini 2023 kohaldub käibemaks endiselt 20 protsenti," lausus Vahtrik.

Diislikütuse aktsiis, mida valitsus koroonakriisi pehmendamiseks 2020. aastal kaheks aastaks langetas ning seejärel selle kehtivust mitu korda pikendas, hakkab tõusma tuleva aasta maikuust. Aktsiis kerkib järk-järgult aastatel 2024–2027 ja jõuab lõpuks kriisieelsele tasemele, milleks oli 493 eurot 1000 liitri kohta.

Kärsna märkis, et tegu on lauge hinnatõusuga. Kui diislikütuse praegusele hinnale liita kasvanud aktsiisimäär ja käibemaks, oleks selle hind pärast maikuist tõusu 1,785 eurot liitrilt.

Milliseks kujunevad maksumuudatuste järel kütuse hinnad tegelikult, sõltub aga sellest, kui palju maksab toornafta.

"Alates mai lõpust on toornafta hind tõusnud 35 protsenti, samas kui diislikütuse maailmaturuhind 55 protsenti, mida on mõjutanud nii toornafta tootmispiirangud kui diisli puudujääk Euroopa turul," ütles Kärsna. "OPEC-i liikmed ei soovi täna ennustada toornafta võimalikku hinda, kuid trendid näitavad suunda Saudi Araabia poolt kevadel välja öeldud hinnasihile 100 USA dollarit barrelist."

Kütuse hind püsis alates kevadest kuni juuli lõpuni muutumatuna, on aga pärast seda järjepidevalt kerkinud. Põhjuseks on toornafta hinnatõus maailmaturul. Diislikütuse hinnatõusu mõjutab lisaks ka kütteperioodi algus.