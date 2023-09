Sõja 583. päev: Briti armee juhi sõnul hoiab Ukraina sõjas initsiatiivi

Suurbritannia kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin kommenteeris viimaseid rünnakuid Venemaa Musta mere laevastiku vastu ja märkis, et see on näide sellest, kuidas Ukraina säilitab initsiatiivi.

Oluline 29. septembril kell 22.46:

- Rheinmetalli ühisettevõte Ukrainaga edeneb;

- Briti kõrgeima sõjaväelase sõnul hoiab Ukraina sõjas initsiatiivi;

- Venemaa pommitas Sumõ ja Hersoni oblastit;

- Kurski kuberner: Ukraina droon lõi Venemaal rivist välja elektrialajaama;

- USA-s on on alanud Ukraina pilootide keeleõpe.

Stoltenberg: olen kindel, et Poola ja Slovakkia toetavad Ukrainat ka valimiste järel

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on kindel, et nii Poola kui ka Slovakkia jätkavad Ukraina toetamist, kuigi riikide retoorika on valimiste eel muutunud Kiievi suhtes kriitilisemaks.

15. oktoobril parlamendivalimisi pidav Poola teatas möödunud nädalal, et ei plaani uusi relvatarneid Ukrainale, vaid keskendub oma varude taastamisele. Seni on Poola olnud üks Ukraina tugevamaid toetajaid.

"Ma ootan ja olen kindel, et Ukraina ja Poola leiavad viisi, kuidas oma muresid lahendada, ilma, et see sõjalist tuge Ukrainale negatiivselt mõjutaks," ütles Stoltenberg.

Rheinmetalli ühisettevõte Ukrainaga edeneb

Saksamaa konkurentsiamet andis loa relvakontserni Rheinmetall ja Ukraina kaitsetööstuse ühisettevõtte loomiseks, vahendas BNS Rheinmetalli neljapäevast teadet.

"2023. aasta mais alanud strateegiline koostöö Rheinmetalli ja Ukraina riigile kuuluva Ukraina kaitsetööstuse (UOP, endise nimega Ukroboronprom) vahel liikus järjekordse sammu edasi. 28. septembril avas Saksa konkurentsiamet Bundeskartellamt tee Rheinmetall Landsysteme GmbH ja UOP ühisettevõtte loomiseks Kiievis. Taotlused loa saamiseks teistelt asjaomastelt ametkondadelt on juba esitatud ja loodetakse saada lähiajal," seisis avalduses.

Saksa konkurentsiameti 28. septembri pressiteates öeldi, et ühisettevõte asub Kiievis ning hakkab pakkuma sõjavarustuse teenindust, samuti kokkupanekut, tootmist ja arendamist. "Algjärgus tegutseb see ettevõte eranditult Ukrainas. Saksamaal konkurents ei kattu ja konkurentsimurede märke ei ole. Bundeskartellamt kiitis tehingu heaks kuu jooksul," seisis avalduses.

Rheinmetall rõhutab, et koostöö UOP-iga on suunatud Ukraina kaitsevaldkonna ja lõppkokkuvõttes riigi julgeoleku tugevdamisele, luues järk-järgult Ukrainas ühiseid kaitsetehnoloogia valdkonna võimekusi. Lepingu kohaselt saab Ukraina kasu komplekssest tehnoloogia üleandmisest: ehitatakse üles riigisisene kaitsetehnoloogia võimekus; luuakse täiendavat kohalikku lisandväärtust; tarnitakse Saksamaalt operatiivselt sõjatehnikat.

Koostöös Saksa valitsuse mitmepoolse Ringtauschi programmiga keskendutakse esimese sammuna Ukrainasse saadetud masinate, samuti Saksamaalt Ukrainasse tarnitavatele seadmete hooldusele ja remondile. Hiljem kavatsetakse tervikliku tehnoloogia üleandmise alusel ühiselt valmistada Rheinmetalli tooteid Ukrainas. Edaspidi võib Rheinmetalli ja UOP koostöö hõlmata ka relvasüsteemide ühist arendamist Ukraina, sealhulgas edasiseks ekspordiks Ukrainast.

Briti kõrgeima sõjaväelase sõnul hoiab Ukraina sõjas initsiatiivi

Suurbritannia kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin kommenteeris viimaseid rünnakuid Venemaa Musta mere laevastiku vastu ja märkis, et see on näide sellest, kuidas Ukraina säilitab initsiatiivi.

Meediakanali Vaba Euroopa/Raadio Vabadus andmetel on Radakin visiidil Kiievis.

Admirali sõnul arutasid nad Ramsteinis võetud uusi sõjalise abi kohustusi, mis aitavad tugevdada ja säilitada Ukraina vastupanuvõimet talvel ja pärast seda.

"See on järjekordne näide sellest, kuidas Ukraina initsiatiivi hoiab," sõnas Radakin rääkides hiljutistest rünnakutest Venemaa Musta mere laevastikule.

"Putin on kaotanud kontrolli alustatud sõja üle. See visiit koos minu suviste visiitidega tugevdas minu usku, et Ukraina võidab. Ühendkuningriik jääb Ukrainaga igal sammul," lisas Radakin.

Moskva väitis kolmapäeval, et Washington ja London aitasid Ukrainal korraldada läinud nädalal raketirünnakut Venemaa Musta mere laevastiku peakorterile annekteeritud Krimmi poolsaarel.

"Pole vähimatki kahtlust, et rünnak oli eelplaneeritud, kasutades Lääne luureallikaid, NATO satelliittehnikat ja luurelennukit," väitis Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Zahharova väitel viisid ukrainlased raketirünnaku ellu tihedas koostöös Ameerika ja Briti luureteenistustega.

ISW: Vene okupandid aeglustavad ühes rindelõigus rünnakutempot

Vene okupandid on Ukrainas rünnakutempot alandanud Kupjanski-Svatove-Kreminna liinil, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma viimases aruandes.

Ukraina kaitsevägi seevastu jätkas neljapäeval pealetungioperatsioone Bahmutis ning Zaporižžja oblasti idaosas.

Venemaa ja Ukraina ametiisikud räägivad üha vähem Venemaa maapealsetest rünnakuid Kupjanski ja Lõmani suunas. See viitab sellele, et Ukraina vasturünnak suunab Vene vägesid Kupjanski-Svatove-Kreminna liinilt kõrvale ja nõrgendab seal oluliselt Venemaa pealetungi, leiavad ISW analüütikud.

ISW märgib seejuures, et et Venemaa ründeoperatsioonide eesmärk sellel liinil on olnud Ukraina vägesid kinni hoida, et tõmmata nende tähelepanu kõrvale rinde olulisematest sektoritest.

Kurski kuberner: Ukraina droon lõi Venemaal rivist välja elektrialajaama

Ukraina droon heitis reedel piirilähedases Venemaa külas lõhkekehi elektrialajaamale, katkestades haigla elektrivarustuse, ütles Kurski oblasti kuberner.

Kuberner Roman Starovoit teatas sõnumiplatvormil Telegram, et vähem kui 25 kilomeetri kaugusel kahe riigi piirist asuvas Belajas "UKraina droon heitis alajaamale kaks lõhkekeha".

"Üks trafodest süttis põlema. Viis asulat ja haigla jäid elektrivarustusest ilma. Sündmuskohale ruttasid tuletõrjebrigaadid," lisas ta.

Kuberner lubas samuti, et elektrivarustus taastatakse niipea, kui on turvaline selleks töid alustada.

Venemaa pommitas Sumõ ja Hersoni oblastit

Venemaa pommitas taas Sumõ ja Hersoni oblastit. Presidendikantselei ülem Andri Jermak ütles neljapäeva õhtul, et Hersoni linnas hukkus Venemaa pommitamise tõttu kolm naist.

Hersoni ründasid üht linna elamupiirkonda. Kolm naist olid ühel tänaval väljas, kui toimus pommitamine. Sündmuskoha lähedalt evakueeriti kaks last, teatas Hersoni oblasti prokuratuur.

Venemaa pommitas neljapäeval seitsetSumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

USA-s on alanud Ukraina pilootide keeleõpe

Mitmed Ukraina piloodid on alustanud Ühendriikides inglise keele kursustega, mis on osa nende väljaõppeprogrammist hävitajatega F-16 lendamiseks, teatas reedel uudisteagentuur UNIAN.

"Mitmed piloodid alustasid inglise keele kursustega," ütles Pentagoni kõneisiku asetäitja Sabrina Singh pressikonverentsil.

Singh rõhutas, et kursuste kestus sõltub Ukraina pilootide teadmistest.

Lisaks tunnistas kaitseministeeriumi esindaja, et valitsuse tööseisak, mis võib Ühendriikides aset leida 1. oktoobril, võib potentsiaalselt mõjutada Ukrainast pärit pilootide väljaõpet. See kehtib ka väljaõppega seotud tsiviilisikute kohta, kuna nad ei saa eelarvest eraldatava raha puudumisel töötada.

"Loodame siiski, et USA kongress suudab leida viisi seiskamise vältimiseks," lisas Singh.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 340 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 277 660 (võrdlus eelmise päevaga +340);

- tankid 4687 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8972 (+10);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6409 (+34);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 794 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 536 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4991 (+34);

- tiibraketid 1529 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8836 (+21);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 930 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.