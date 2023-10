Euroopa Liit lubas Ukrainale pikaajalist toetust

Kohtumine toimus ajal, kui EL-i liikmete vahel on kasvanud erimeelsused Ukraina toetamise üle ning Kiievi edusammud vastupealetungis Venemaa vägede vastu riigi lõuna- ja idaosas on seni olnud mõõdukad.

EL-i välispoliitika juht Josep Borrell nimetas kogunemist ajalooliseks, kuid tegi selgeks, et uusi konkreetseid teadaandeid ei tule.

"See on esimene kord, kui kohtume kandidaatriigis. Ja paraku oli see ka esimene kord, kui Euroopa Liidu välisministrid kohtusid sõjas olevas riigis," ütles ta pressikonverentsil.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles ministritega kohtudes, et juba 20 kuud järjest väldanud täiemahulise sõja kestus on seotud Ukrainale oma liitlastelt antava toetuse kvaliteedi ja kvantiteediga.

"Meie võit sõltub otseselt meie koostööst: mida jõulisemaid ja põhimõttelisemaid samme me koos astume, seda varem see sõda lõpeb," ütles Zelenski oma avalduses.

Lahingute kiireks lõpetamiseks julgustab ta EL-i laiendama sanktsioone Venemaale ja Iraanile. Viimane on tarninud Vene vägedele Shahed-136 ründedroone.

Ühtlasi kutsus ta üles kiirendama tööd, et suunata külmutatud Venemaa varad sõjast räsitud Ukraina taastamise rahastamisse.

EL-i 27 liikmesriiki on jäänud Ukraina toetamisel sõjas laias laastus ühtseks, rakendades Venemaale 11 vooru sanktsioone ja kulutades miljardeid eurosid Kiievile relvaabi osutamiseks.