Pevkuri sõnul pole teada, kui palju Eesti võitlejaid Ukrainas on

Kui varem oli Ukraina kaitsejõududes selge reegel, millistes üksustes välisvõitlejad on, siis nüüd on see muutunud ning seetõttu ei ole ka teada, kui palju võitlejaid Eestist Ukrainasse on läinud, ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Nädalavahetusel hukkus Donetski oblastis Lõmani lähedal Ukraina Rahvusvahelises Leegionis võidelnud endine Scoutspataljoni võitleja Tanel Kriggul. Tänavu kevadel hukkus Donetski oblastis Bahmuti lähistel endine Eesti kaitseväe ohvitser Ivo Jurak.

Pevkur rääkis "Ringvaatele", et seda, kui palju inimesi on Eestist Ukrainasse võitlema läinud, on väga raske öelda.

"Kui varem oli Ukraina kaitsejõududes enam-vähem selge reegel, kuidas välisvõitlejaid registreeritakse ja millistes üksustes nad on, siis praeguseks on Ukraina oma suhtumist põhimõtteliselt muutnud ja Ukrainas võitlevad välisriikide võitlejad põhimõtteliselt võivad olla kõikides üksustes," rääkis Pevkur.

"Ja iseenesest ei ole kohustust kellelgi ennast üles anda. Kui on keegi teada andnud, siis me seda teame, aga praegu ei ole keegi ise tulnud saatkonda või kaitseministeeriumisse ütlema, et ta läks võitlema Ukraina poolel," lisas minister.

Pevkur kohtus esmaspäeval Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Pevkuri sõnul on Zelenski jaoks tähtis rahvusvahelise kogukonna toetus ning sõjalise abi jätkumine.