Ukraina kaitsejõud teatasid 17 õhurünnakust Vene objektide pihta

Oluline teisipäeval, 3. oktoobril, kell 22.30:

- Valge Maja: USA abi Ukrainale jätkub täiendava rahastuseta paar kuud;

- Zelenski külastas sõdureid rindel Kupjanski all;

- Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas 17 õhurünnakust Vene objektide pihta;

- Šoigu: Venemaal pole vaja täiendavat mobilisatsiooni läbi viia;

- USA valmistab Ukrainale ette uut sõjalise abi paketti;

- Meedia: Ukraina sai Türgist üle 600 raskekuulipilduja;

- ISW: Vene blogijad väidavad, et Moskva vallandas Bahmuti lõunatiival vägesid juhtinud kindrali;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Kuberner väitis, et Venemaa tulistas Brjanski oblastis alla drooni.

Valge Maja: USA abi Ukrainale jätkub täiendava rahastuseta paar kuud

USA abi Ukrainale saab otsa paari kuuga, kui käremeelsed vabariiklased suudavad takistada Kiievi jaoks uute vahendite eraldamist, teatas Valge Maja teisipäeval.

"Jutt on ehk umbes paarist kuust," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby briifingul.

"Aeg ei ole meie sõber. Meil on piisavalt rahandusasutusi, et rahuldada Ukraina lahinguväljavajadusi veidi veel, kuid meil on vaja, et kongress tegutseks," märkis Kirby.

President Joe Biden avaldas varem teisipäeval USA liitlastega peetud vestlustes veendumust, et kongressi mõlema koja ja mõlema partei toetus jätkub.

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas 17 õhurünnakust Vene objektide pihta

Tabatud sihtmärkide seas oli 13 Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika ning neli Vene õhutõrjesüsteemi.

Ukraina raketijõud on tabanud kolme Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika ning 20 Vene suurtükki.

Samuti teatas Ukraina peastaap vastupealetungiga jätkamisest Melitopoli ja Bahmuti suunas.

Zelenski külastas sõdureid rindel Kupjanski all

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas Ukraina sõdureid rindejoonel Ida-Ukrainas. Zelenski kohtus ohvitseridega arutamaks olukorda lahinguväljal ühes raskeimas rindejoone osas.

Zelenski ei avalikustanud oma visiidi täpset asukohta, kuid ütles, et ta kohtus lahinguüksustega, mis võitlevad Kupjanski ja Lõmani piirkonnas. Ukraina sõjaväe teatel teevad Vene sõdurid antud piirkonnas ründekatseid.

"Iga meie lahingubrigaad, iga võitleja, kes hävitab okupante igal sammul edasi tagab, et Ukraina võit tuleb niikuinii. Nemad on jõud. Ma tänan neid nende teenistuse eest!" kirjutas Ukraina president X-is (varasemalt Twitter).

Ukraina teatas, et lasi öösel alla 29 Vene drooni ja ühe tiibraketi

Ukraina teatas teisipäeval, et tulistas alla Iraanis toodetud ründedroone ning tiibraketi, mille Vene väed lasid välja annekteeritud Krimmi poolsaarelt.

Ööl vastu 3. oktoobrit 2023 ründasid Vene okupandid Ukrainat 31 Shaheed-drooniga ja tiibraketiga Iskander-K, väitis Ukraina õhuvägi. Rakett ja 29 drooni tulistati alla.

Šoigu: Venemaal pole vaja täiendavat mobilisatsiooni läbi viia

Vene kaitseminister Sergei Šoigu teatas, et vajadust täiendava mobilisatsiooni järele pole, sest sõjaväel on piisavalt sõdureid sõja pidamiseks Ukraina vastu.

"Meil pole täiendava mobilisatsiooni plaane, sõjaväel on piisav arv tegevväelasi "erioperatsiooni" korraldamiseks," väitis Šoigu.

Šoigu lisas, et septembris sõlmis Vene sõjaväega kutselise sõduri lepingu üle 50 tuhande inimese ning aasta alguses sõlmis sellise lepingu üle 335 tuhande inimese, kes kõik tegid seda Šoigu väitel vabatahtlikult.

Venemaal tehtud ametlikes avaldustes sisalduvaid numbreid pole võimalik kontrollida. Samas analüütikud on varem väitnud, et Vladimir Putin ei pruugi soovida täiendavat mobilisatsiooni korraldada enne Venemaa 2024. aasta presidendivalimisi.

Nii kirjutas täna Reuters viitega Kremli võimudega lähedal olevale ajalehele Kommersant, et Putin võib juba varsti teatada uuesti presidendiks kandideerimisest. Vabade valimiste puudumise tingimustes tagaks tõenäoline valimisvõit Putinile võimul püsimise 2030. aastani.

ISW: Vene blogijad väidavad, et Moskva vallandas Bahmuti lõunatiival vägesid juhtinud kindrali

Venemaa sõjablogijad väidavad, et Venemaa kaitseministeerium vallandas kindral Andrei Sõtševoi. Ta juhtis Vene vägesid Bahmuti lõunatiival. Ukraina väed vabastasid hiljuti Bahmuti lõunatiival asuva strateegiliselt tähtsa Kliššivka küla, kirjutas USA-s tegutsev Sõjauuringute instituut (ISW) värskes raportis.

USA valmistab Ukrainale ette uut sõjalise abi paketti

Pärast USA ajutise rahastamise seaduse vastuvõtmist, mis ei sisaldanud kulutusi Ukraina toetamiseks, kavatseb Valge Maja lähiajal teatada uue sõjalise abi paketi eraldamisest Ukrainale, teatas esmaspäeval Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

Kõneisiku sõnul on uus abipakett mõeldud selleks, et kinnitada Ameerika pühendumust oma kohustustele Venemaa agressioonile vastu seisvate julgete ukrainlaste ees. See peaks olema ka signaal Kremlile, kes loodab ära oodata lääne abi katkemise Kiievile.

Valge Maja eestkõneleja toonitas ühtlasi, et vaatamata ajutise eelarve iseärasustele jätkub kaheparteiline toetus Kiievi abistamisele.

Valge Maja lükkas samuti kategooriliselt tagasi Kremli väited, et lääneriikide väsimus Ukraina abistamisel on kasvamas.

"Kui Putin arvab, et suudab meist kauem vastu pidada, siis ta eksib," ütles Jean-Pierre.

Poola hakkab oma territooriumil remontima NSV Liidus ja Poolas toodetud Ukraina tanke

" Gliwice tehas hakkab teenindama ja moderniseerima ka Poola Ukrainale üle antud tanke PT-91 ja T-72, lisaks plaanitakse teenindada tanke Leopard 2A4, millega lääs kaalub Ukraina relvastada," teatas uudisteagentuur PAP.

Poola riigikaitsekontsern Polska Grupa Zbrojeniowa teatas juba varem Poola kaitseettevõtte Bumar-Labedy ja Ukroboronpromi ühisprojekti raames tehnokeskuse loomisest Ukraina tankide T-64 remontimiseks.

Meedia: Ukraina sai Türgist üle 600 raskekuulipilduja

Türgi erarelvafirma Canik on Ukrainale tarninud üle 600 raskekuulipilduja ja tulevikus tarnitakse neid veelgi rohkem, kirjutab Suurbritannia veebiväljaanne Middle East Eye.

"On teada, et Ankara on alates eelmise aasta sõja algusest vaikselt relvastanud Kiievit droonide, laserjuhitavate rakettide, kaitsevarustuse ja soomukitega. Kuid hiljuti on Ankara hakanud tarnima raskekuulipildujaid Canik M2, mida saab kasutada nii maavägedes ja ka soomusmasinate osana," seisab artiklis.

Üks väljaande allikatest ütles, et märtsis sõlmiti Canikuga mitu lepingut. Teise allika kohaselt on Ukrainasse sõjaväe ja luure jaoks juba tarnitud üle 600 kõnealuse relva.

"Tehing näeb ette palju enam kui 600 tarnimist. Lähikuudel saadetakse veelgi rohkem," lisas allikas.

Eksperdi sõnul on iga kuulipilduja hind hinnanguliselt 15 000-20 000 USA dollarit.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval viitt Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus 50 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Kuberner väitis, et Venemaa tulistas Brjanski oblastis alla drooni

Venemaa õhutõrje hävitas Brjanski oblasti kohal lennanud drooni, väitis Brjanski kuberner Aleksandr Bogomaz.

Brjanski oblast piirneb Põhja-Ukrainaga.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 360 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 279 440 (võrdlus eelmise päevaga +360);

- tankid 4732 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 9008 (+8);

- lennukid 316 (+1);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6565 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 801 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 540 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5080 (+20);

- tiibraketid 1529 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8932 (+23);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 943 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.