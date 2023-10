Oluline teisipäeval, 3. oktoobril, kell 5.40:

- USA valmistab Ukrainale ette uut sõjalise abi paketti;

- Meedia: Ukraina sai Türgist üle 600 raskekuulipilduja;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Kuberner väitis, et Venemaa tulistas Brjanski oblastis alla drooni.

USA valmistab Ukrainale ette uut sõjalise abi paketti

Pärast USA ajutise rahastamise seaduse vastuvõtmist, mis ei sisaldanud kulutusi Ukraina toetamiseks, kavatseb Valge Maja lähiajal teatada uue sõjalise abi paketi eraldamisest Ukrainale, teatas esmaspäeval Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

Kõneisiku sõnul on uus abipakett mõeldud selleks, et kinnitada Ameerika pühendumust oma kohustustele Venemaa agressioonile vastu seisvate julgete ukrainlaste ees. See peaks olema ka signaal Kremlile, kes loodab ära oodata lääne abi katkemise Kiievile.

Valge Maja eestkõneleja toonitas ühtlasi, et vaatamata ajutise eelarve iseärasustele jätkub kaheparteiline toetus Kiievi abistamisele.

Valge Maja lükkas samuti kategooriliselt tagasi Kremli väited, et lääneriikide väsimus Ukraina abistamisel on kasvamas.

"Kui Putin arvab, et suudab meist kauem vastu pidada, siis ta eksib," ütles Jean-Pierre.

Meedia: Ukraina sai Türgist üle 600 raskekuulipilduja

Türgi erarelvafirma Canik on Ukrainale tarninud üle 600 raskekuulipilduja ja tulevikus tarnitakse neid veelgi rohkem, kirjutab Suurbritannia veebiväljaanne Middle East Eye.

"On teada, et Ankara on alates eelmise aasta sõja algusest vaikselt relvastanud Kiievit droonide, laserjuhitavate rakettide, kaitsevarustuse ja soomukitega. Kuid hiljuti on Ankara hakanud tarnima raskekuulipildujaid Canik M2, mida saab kasutada nii maavägedes ja ka soomusmasinate osana," seisab artiklis.

Üks väljaande allikatest ütles, et märtsis sõlmiti Canikuga mitu lepingut. Teise allika kohaselt on Ukrainasse sõjaväe ja luure jaoks juba tarnitud üle 600 kõnealuse relva.

"Tehing näeb ette palju enam kui 600 tarnimist. Lähikuudel saadetakse veelgi rohkem," lisas allikas.

Eksperdi sõnul on iga kuulipilduja hind hinnanguliselt 15 000-20 000 USA dollarit.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval viitt Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus 50 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Kuberner väitis, et Venemaa tulistas Brjanski oblastis alla drooni

Venemaa õhutõrje hävitas Brjanski oblasti kohal lennanud drooni, väitis Brjanski kuberner Aleksandr Bogomaz.

Brjanski oblast piirneb Põhja-Ukrainaga.