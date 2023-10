Macron suurendab sandarmiüksuste arvu maapiirkondades

Prantsuse sandarmeeria on sõjaväeline politseiüksus, mis tegeleb riigis korra tagamisega. Juuni lõpus puhkesid riigis suured rahutused ning Pariis paigutab nüüd maapiirkondadesse 238 sandarmiüksust. Kokku saadab riik maapiirkondadesse 2144 korrakaitsjat.

Macron ütles, et toob sandarmid tänavatele tagasi. Macroni sõnul on tegemist ajaloolise otsusega ja selle eesmärk on muuta maapiirkondades elavate inimeste elu turvalisemaks, vahendas The Times.

Prantsusmaal kasvab kuritegevus. Maapiirkondade linnapead kurdavad üha rohkem, et sagenenud on sissemurdmised eluhoonetesse.

"Vargused, asotsiaalne käitumine, avaliku korra rikkumine, seda kõike on rohkem. Miski ei suuda asenda sandarmeeria kohalolekut," ütles Prantsuse linnade ja valdade liidu asepresident Jean-Paul Carteret.

Pärast viimaseid rahutusi lubas Macron, et seab avaliku turvalisuse tagamise oma valitsuse peamiseks prioriteediks. Macron on samuti lubanud, et riik palkab 2027. aastaks juurde viis tuhat politseinikku. Siis saab läbi tema teine ametiaeg.

Prantsuse sandarmeeria asutati juba 1791. aastal ning sinna kuulub 100 000 korrakaitsjat. Prantsusmaal on veel 155 000 tsiviilisikust politseinikku. Sandarmeerial on praegu riigis parem maine kui politseil. Mõned kriitikud süüdistavad siiski ka sandarmeeriat liigse vägivalla kasutamises.