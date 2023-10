Kallas soovitas ajakirjandusel Kaljulaidi rohkem Alexela asjas pinnida

Ajakirjandus on võrreldes peaministri abikaasa ettevõtte seotusele Venemaa äridega võrreldamatult vähe tähelepanu osutanud president Kersti Kaljulaidi kuulumisele Venemaalt kütust importinud Alexela nõukokku, ütles Kaja Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Kallas märkis, et ajakirjandus võiks eri juhtumeid käsitledes säilitada poliitikute suhtes samad standardid ning et võrreldes tema abikaasa Arvo Halliku osalusega Venemaal äri teinud ettevõttes sai Kaljulaidi osalemine Alexela nõukogus proportsionaalselt väga vähe tähelepanu.

"Lihtsalt kui on ühed moraalsed nõudmised ühele, siis võiksid olla ka teistele. Hea näide on, kuidas Kersti Kaljulaidi asja ja mind käsitletakse. Need on täiesti erinevad (käsitlused). Kui Kaljulaid ühines Alexela nõukoguga, kuigi terve aasta oli ajakirjanduses kirjutatud, kuidas Alexela ostab Venemaalt, impordib kütuseid, siis ometi ta selle nõukoguga ühines. Ja tegelikult ka peale seda, kui väga põhjalik artikkel juuni keskel (Eesti Päevalehes) avaldati, siis sellest mingit kisa ei tulnud, et president on osalev otsustusorganites äriühingus, mis ajakirjanduse väitel impordib Venemaalt kütust ja aitab Venemaa sõjamasinat," lausus Kallas.

Tänavu aprillis Alexela nõukoguga liitunud president Kersti Kaljulaid teatas eelmisel nädalal, et ettevõte hankis suvel tarneraskuste tõttu Venemaal toodetud LPG-d ning kuna ta äri Venemaaga heaks kiita ei saa, esitas taotluse nõukogust lahkumiseks.

Kallase sõnul on tähelepanuväärne, et Kaljulaid ei lahkunud nõukogust peale juuni keskpaika, kui Eesti Päevalehes Alexelast artikkel ilmus.

"Minu jaoks on huvitav, et te (ajakirjanikud – toim.) ei küsi tema käest, millal ta sai teada sellest, et imporditakse Venemaal. Kui vaadata ajakirjanduses avaldatud lugusid, siis 19. juuni oli väga pikk põhjalik lugu Alexela kohta," ütles Kallas.

"Mida ma tahan öelda – mind lüüakse risti mu abikaasa äripartneri tegevuse pärast ja samas presidenti koheldakse teistmoodi, kes on juhtorganis äriühingus. /../ Te ei küsinud (Kaljulaidilt) kordagi, kuidas on võimalik, et äriühingu juhtorgani liige loeb ajakirjandusest 26. septembril, et Alexela tegutseb Venemaal edasi ja impordib kütust, kui 19 .juunil oli Päevalehes väga-väga põhjalik lugu selle kohta," lisas ta.

Kallase hinnangul ei lahkunud Kaljulaid Alexela nõukogust peale ajakirjanduses esitatud väiteid mitte seetõttu, et ta leidis üles oma moraalse kompassi, vaid ilmselt seetõttu, et Kaljulaidil on tulevikku suunatud poliitilised mõtted.

Kallas möönis taas, et tal oli Kaljulaidiga vestlus, kus ta kutsus teda Reformierakonda.

"Kersti Kaljulaid ütles, et ainuke asi, mis teda tõesti huvitab, on NATO peasekretäri koht, vastab tõele. Aga mul puuduvad sellised hoovad, et pakkuda sellist ametit," lausus Kallas.

Kallase sõnul on Eesti ajakirjandus teda rünnanud ägedamalt ka võrreldes teiste Eesti poliitikutega peale Kersti Kaljulaidi; eraldi tõi ta välja endise peaministri Jüri Ratase, kes olevat olnud tema sõnul "Stuudios on peaminister" saatejuhtide Arp Mülleri ja Mirko Ojakivi eriline lemmik.