Ukraina avas Žõtomõri oblastis Eesti toetusel rekonstrueeritud silla

Välisminister Margus Tsahkna avas teisipäeval Ukrainas Žõtomõri oblastis Eesti toetusega rekonstrueeritud silla, mis on teine Ukraina ülesehitamise raames valminud projekt.

Eesti eraldas silla ehituseks miljon eurot, mis on kolmandik silla maksumusest. Selle aasta juunis valmis Eesti toetusel Ovrutšis lasteaed.

Linna kahte poolt ühendav Malõni sild hävines mullu 6. märtsil Vene vägede pommitamises.

"Malõni silla taastamine ei ole mitte ainult väga vajalik kohaliku kogukonna jaoks, vaid on ka märgiline samm näitamaks, et Eesti jätkab Ukraina ülesehitamist kindlameelselt ning on endiselt kogu maailmale sel teemal eeskujuks," ütles Tsahkna.

Tsahkna märkis, et Ukraina ülesehitamine võitab aastakümneid aega ja sellega peab järjepidevalt tegelema. Välisminister kinnitas, et Eesti jätkab Ukraina toetamist kuni sõja võitmiseni ja ka peale seda. "Ukraina võitleb kõigi meie vabaduse eest."

Projekti viis Eesti poolt ellu Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus (ESTDEV) koos sillaekspert Andreas Pappi ja Stricto Project OÜ-ga.