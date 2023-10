Siim Kallas: president Karis ei tohiks pooli valida ja sekkuda

Kallas ütles Maalehele antud intervjuus, et presidendi amet on Eestis tseremoniaalne, kuskil seadusandliku, täitevvõimu ja kohtuvõimu vahel. President Alar Karise sekkumist poliitikasse peab Kallas kahetsusväärseks.

"See on libe tee, sest ühel hetkel teeb vigu. Ja see, et ta sekkub, tähendab, et teeb valikuid, aga ei tohiks teha," ütles Kallas ja küsis veel: "Kas ta on siis nüüd opositsiooni poolel?"

Endine peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident, praeguse peaministri Kaja Kallase isa lisas veel, et president Karis ütles suvel peetud kõnes asju, mis põhimõtteliselt olid valed. Kallas ei täpsustanud, millist kõnet ta silmas peab. Näiteks juuni lõpus pärast riigikaitsenõukogu koosolekut kritiseeris president Karis peaminister Kaja Kallase juuresolekul paljude eelnõude sidumist valitsuse usaldushääletusega, mida riigipea ei kavatse enda sõnul sallida.

"Presidendi funktsioon on tõlgendada põhiseadust. Seda ta ei tee, ta teeb poliitilisi valikuid. Tal endal läheb raskeks mõne aja pärast," ütles Siim Kallas intervjuus.

Enda sõnul ei kahetse Kallas, et ta ise pole presidendiks saanud, öeldes, et on pigem täitevvõimu inimene.