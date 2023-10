Bidenit süüdistatakse uue immigratsioonipoliitika tõttu silmakirjalikkuses

2020. aasta presidendikampaania ajal oli Joe Biden täielikult piirimüüri ehitamise vastu. "Esiteks, minu administratsiooni ajal ei ehitata meetritki piirimüüri," ütles ta toona.

"Ta ei soovinud Donald Trumpi poliitikaga jätkata, aga nüüd ta teeb seda. Ma arvan, et on ka viimane aeg, sest immigrandid on üle piiri tulvanud ja see mõjutab ameeriklasi," rääkis Texase elanik John.

Kriitikud ütlevad, et Bideni otsus piirimüüri ehitusega jätkata on äärmiselt silmakirjalik.

"See on põhjus, miks ameeriklased on mõlema erakonna poliitikute peale nii pahased. Teinekord ütlevad poliitikud üht, kuid teevad teist. See on ideaalne näide," ütles USA esindajatekoja liige, vabariiklane Maria Elvira Salazar.

Bideni sõnul polnud tal aga valikut, sest kongress oli piirimüüri ehitamiseks juba raha eraldanud.

"Raha oli eraldatud piirimüüriks. Ma üritasin neid veenda seda raha mujale suunama, aga nad ei tahtnud seda teha," ütles Biden, lisades, et tema hinnangul piirimüür ei tööta.

Rio Grande lähedale ehitatav terasest piirimüür katab umbes 30-kilomeerise ala ja on viie meetri kõrgune. Valitsuse andmetel sisenes augustis selles piirkonnas ebaseaduslikult riiki 46 000 inimest.

"Uued immigrandid, kes saabuvad kogu riigis linnadesse ja osariikidesse, kurnavad teenuseid, mistõttu on mõned demokraatlikud linnapead ja kubernerid palunud Bideni administratsioonil midagi ette võtta," ütles CBS-i uudiste toimetaja Willie James Inman.

Chicago linnas magavad sajad immigrandid politseijaoskondade ees tänaval. New Yorgi varjupaigasüsteem on kokkukukkumise äärel. Texase osariigi San Antonio vastuvõtukeskus on ülerahvastatud. Hiljuti saadi föderaalvalitsuselt lisaraha, kuid kohalike ametnike hinnangul pole see piisav.

"Meie eelarve on mõeldud 700 inimesele, kuid majutame praegu 1000 inimest. See tähendab rohkem riideid, mida tuleb osta, rohkem varusid. Selle tagajärjel saab raha otsa kiiremini, kui eeldasime, mis võib muutuda tulevatel nädalatel probleemiks," sõnas San Antonio Katoliikliku Heategevuse juht Antonio Fernandez.

Administratsiooni kinnitusel taastuvad peagi lennud, millega saadetakse Venetsueela immigrandid kodumaale tagasi.