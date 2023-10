Sanktsioonide alla pandud Vene oligarh Fridman sõitis Iisraelist Moskvasse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Venemaa oligarh Mihhail Fridman sõitis Iisraelist Moskvasse. Lääneriigid lisasid eelmisel aastal Fridmani Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja, kuid oligarh on ettevaatlikult kritiseerinud ka Venemaa sõjategevust Ukrainas.

Fridman elas varem Londonis. Ta on üks Vene oligarhidest, kes on nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas. Ta teenis oma raha jaekaubanduses ja panganduses ja on varem väitnud, et tal pole mingisugust poliitilist võimu.

Kahe asjaga kursis oleva inimese sõnul saabus Fridman nädalavahetusel Iisraelist Moskvasse. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Fridman lahkus eelmisel kuul Suurbritanniast Iisraeli, vahendas Financial Times.

2022. aasta märtsis kritiseeris Fridman Venemaa sõjategevust Ukrainas. Hiljem ütles ta aga ajakirjanikele, et ei soovi Putinit otse rünnata, sest see ei mõjutaks Venemaa poliitikat.

Allikate teatel plaanis Fridman juba varem Venemaad külastada. Hamasi rünnaku tõttu otsustas ta aga varem Venemaale minna. Üks asjaga kursis isik ütles, et oligarh kavatseb pärast konflikti lõppemist Iisraeli tagasi minna.