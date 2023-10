WSJ: Iisraelile sai saatuslikuks armee liigne sõltuvus kõrgtehnoloogiast

Laupäeval alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ning riigis on tapetud enam kui 900 inimest. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisraeli armee sõltus liiga palju kõrgtehnoloogia kasutamisest ning see jättis riigi haavatavaks Hamasi maavägede rünnaku suhtes.