EKRE ja Keskerakond kogusid samas suurusjärgus annetusi

Erakondade Rahastamise Järelevalvekomisjoni aruandes on Keskerakonna rahaliste annetuste taga number -283 942 eurot. Selle põhjuseks on asjaolu, et erakond otsustas tagastada ärimees Parvel Pruunsillale 300 000 euro suuruse annetuse.

Ülejäänud 74 annetajast tegid suurema rahalise sissemakse Maria Jufereva-Skuratovski (1250 eurot), Vladimir Svet (1200 eurot), Manuela Pihlap (1050 eurot) ja Monika Haukanõmm (1005 eurot). Näiteks äsja Narva linnapeaks valitud Jaan Toots toetas Keskerakonda 800 euroga.

Keskerakonna peamine sissetulekuallikas oli riigitoetus 205 117 eurot. Liikmemaksu koguti 4804 eurot ning üks euro teeniti erakonna varalt.

Liikmemaksu maksis 150 keskerakondlast, neist teistest selgelt suuremad summad Jüri Ratas (900 eurot), Tanel Kiik (849 eurot) ja Ester Karuse (648 eurot).

Erakonna uus esimees Mihhail Kõlvart kolmandas kvartalis Keskerakonnale rahalist annetust ei teinud ega maksnud ka liikmemaksu.

EKRE-le tegi suurima annetuse Poolamets

EKRE-le tegi rahalise annetuse 83 inimest kogusummas 17 884 eurot.

Anti Poolamets toetas koduerakonda 2400 euroga. 2020 eurot annetas Valmar Veste, 1400 eurot Jaak Valge, 1200 eurot Jaak Madison ja 1000 eurot Arvo Aller.

Lisaks sai EKRE kolmandas kvartalis riigitoetust 217 937 eurot, liikmemaksu koguti 1137 eurot ja tulu erakonna varalt teeniti 1487 eurot.

Erakonna tulud olid kokku 238 444 eurot, kulud 224 254 eurot ehk erakonna tulem jäi 14 189 euroga plussi.

Parlamendierakondadest ei olnud kolmapäeval kella 11-ks ERJK registrisse laekunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aruannet. Pisiparteidest said Rohelised kolmandas kvartalis 1541 eurot ja KOOS 375 eurot.