Valga vald renoveerib piirkonna vanimat hoonet

Tõenäoliselt on see Eesti-Läti piiri lähedal asuv puitmaja ehitatud 1760.aastal ja on vanem, kui kõrval asuv Jaani kirik. Hoone on olnud pikalt tühi, ehkki kõrval asuv kaht riiki ühendav Valga-Valka keskväljak on tehtud korda.

"Valga hetkeolukord ei võimalda seda, et rentnik tuleb ja teeb hoone korda. Probleem, et keskväljaku ääres olevad hooned on tühjad, on see, et nende seisukord on selline, mis ei võimalda neid välja rentida. Tahame näidata, et kui hoone on korras, siis võib Valga keskväljakul äri pidada. Aga selleks peab keegi need hooned enne korda tegema," ütles Valga vallaarhitekt Jiri Tintera.

Nüüd on kaks rentnikku huvitatud siin kohaliku käsitööpoe või omapärase toidukoha avamisest. Maja antakse rendile üheksaks aastaks, sisustamine ja selle aja jooksul vajalike kulude katmine on rentniku ülesanne. Nii, et vald ei peaks hoone kordategemise järel enam lisaks maksma.

"Meie tegevus on rahastatud Norra fondidest, nii et me ei tohi ega küsigi renti. Aga tahame, et rentnikud teeks neid lihtsaid tegevusi, mis võib-olla pole nii kasumlikud – erinevate koolituste ja kokkusaamiste läbiviimine ning kultuuriürituste korraldamine," sõnas Tintera.

Maja renoveerival Viljandi firmal Silindia on vanade hoonete kõpitsemisega suured kogemused – Viljandi pärimusmuusika aida, Olustvere ajalooliste hoonete ja teiste kõrvale lisandub nüüd Valga vanim maja.

"See maja oli enne püsti, kui alustati kivikiriku ehitamist. Valmib esimene korrus, mis me teeme korda ja remondime ära – toestame, vahetame palgid, teeme põrandad ja laed. Teine korrus jääb hetkel seisma, selle ainult soojustame. Kogu katusekonstruktsioon on säilinud. Esimesel korrusel pole kõik säilinud, väga palju on lammutatud, ümber ehitatud, eriti nõukogudeaegset ümberehitust on märgata," ütles OÜ Silindia Ehitus juhatuse liige Toomas Perve.

Renoveerimiseks kulub ligi 600 000 eurot, veebruariks peaks töö valmis olema. Aga, jah, teine korrus jääb ka siis veel rahakamaid aegu ootama.