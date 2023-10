Eesti on sel aastal andnud palestiinlaste abistamiseks 80 000 eurot

"Eesti on toetanud Palestiina pagulasi läbi ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (UNRWA), olles sel aastal eraldanud humanitaarrahastusena 80 000 eurot UNRWA 2024. aasta tegevusteks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Brita Kikas neljapäeval ERR-ile.

Ta selgitas, et UNRWA eesmärk on abistada palestiina pagulasi Gazas ja Läänekaldal, Süürias, Liibanonis ja Jordaanias ning agentuuril on keskne roll tsiviilelanikele elupäästvate teenuste osutamisel, seda eriti praegu.

"Humanitaarabi antakse tsiviilisikutele lähtudes nende humanitaarvajadustest ning riikide seas on olnud üksmeel humanitaarabi jätkumise osas Palestiinas asuvatele abivajajatele," märkis Kikas. "Oluline on tagada humanitaarabi turvaline ja õigeaegne juurdepääs. Lähtume edasise humanitaarabi eraldamisel oma olemasolevatest võimalustest ja kohapealsetest konkreetsetest vajadustest, mis sõja tõttu võivad veelgi kasvada," lisas ta.

Välisministeeriumi esindaja ütles, et Eesti on varem teinud Palestiinas ka arengukoostöö projekte, kuid praegu sellist koostööd ei toimu.

"Euroopa Liidu liikmesriigid panustavad EL-i eelarve kaudu EL-i arengukoostöö rahastusinstrumenti, mis on suunanud vahendeid ka Palestiina Omavalitsuse võimete tõstmisele ja avalike teenuste pakkumisele, et vastu seista Hamasi terrorismi õhutavale propagandale ja äärmuslike meeleolude levikule. Vastavaid tegevusi on EL-ilt palunud ka Iisraeli valitsus, seda just Hamasile vastu seismise mõttes," selgitas Kikas.

Palestiinlaste abistamine tõusis laiemalt avalikkuse tähelepanu alla pärast nädalavahetusel toimunud Hamasi rünnakut Iisraelile ning järgnenud Iisraeli vasturünnakut, misjärel Euroopa Liit edastas segaseid signaale palestiinlaste abistamise suhtes.