Borrell: abi palestiinlastele tuleb hoopis suurendada

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell ütles teisipäeval, et Iisraeli vasturünnakud Gaza pihta võisid rikkuda rahvusvahelist õigust. Borrell väitis samuti, et Euroopa Liit peab jätkama Palestiina omavalitsuse rahastamist Hamasi verisele rünnakule vaatamata.

"Õigust ennast kaitsta peab rakendama kooskõlas rahvusvahelise õigusega," ütles Borrell teisipäeval pärast EL-i välisministrite veebikohtumist.

"Mõned [Iisraeli] käigud – ning ÜRO on juba seda öelnud – on vastuolus rahvusvahelise õigusega, näiteks tsiviilisikute ligipääsu piiramine veele, elektrile ja toidule," ütles Borrell.

EL-i välisasjade kõrge esindaja mõistis hukka Hamasi "barbaarse ja terroristliku rünnaku", kuid lisas, et "palestiinlased kannatavad ka".

EL-i segadus palestiinlaste abistamise ümber

Kuigi Euroopa Liit otsustas palestiinlastele mõeldud abi uuesti üle vaadata, teatas Borrell, et see protsess ei peaks tekitama viivitusi abi osutamisel Palestiina omavalitsusele, mida rahvusvaheline kogukond on tunnistanud.

"See oleks suur viga, kui sel keerulisel ajal lõpeks meie toetus Palestiina omavalitsusele," ütles Borrell.

Samuti nimetas hispaanlasest Borrell võimalikku abi peatamist kingituseks Hamasile. Ta lisas, et humanitaarolukord Gazas tähendab, et abi tuleks hoopis suurendada.

Samas ütles muude valdkondade seas rahvusvahelise abi eest vastutav eurovolinik Olivér Várhelyi, et tema ei näe mingit vastuolu Euroopa Komisjoni otsuse ja oma varasema väljaütlemise vahel.

Kui Euroopa Komisjon teatas ainult palestiinlastele mõeldud abi ülevaatamisest, siis Várhelyi ütles esmaspäeval, et abi osutamine lõpeb viivitamatult.

Várhelyi ütles Financial Timesile, et kuna lähiajal uusi väljamakseid palestiinlastele ei tehta ning abi ülevaatamise protsess on algatatud, siis abi palestiinlastele on praegu sama hästi kui lõppenud.

"Ma ei arva, et toimub [Hamasi] otsene rahastamine. Ma välistan seda, sest meil on väga ranged reeglid. Kuid me ei tea, kas toimub kaudne rahastamine. Seda me peame põhjalikult uurima," ütles ungarlasest Várhelyi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles kolmapäeval, et ta toetab palestiinlastele mõeldud EL-i abi täielikku ülevaatamist.