Iisrael taastas kontrolli kõikide Gaza-lähedaste asulate üle

Iisraeli päästeteenistus Zaka teatas pühapäeva õhtul, et selle parameedikud viisid palestiinlaste äärmusrühmituse Hamasi võitlejate rünnaku alla sattunud muusikafestivalilt minema umbes 260 surnukeha. Hukkunute seas on ka USA ja teiste riikide kodanikke. USA ametniku sõnul on Hamasi laupäeval alanud rünnak surmavaim rünnak juutide vastu pärast holokausti.

Sündmused Iisraelis ja Gazas esmaspäeval, 9. oktoobril:

- Iisraeli kaitsevägi taastas kontrolli kõikide Gaza lähedal asuvate asulate üle;

- Iisraeli kaitsevägi: Hamasi võitlejad on veel Iisraelis kaheksas kohas, sõjavarustuse puudujääki pole;

- Iisraeli kaitsevägi: langevarjurid puhastavad Sderoti linna Hamasist;

- Hiina riigimeedia: Katar vahendab läbirääkimisi Iisraeli ja Hamasi vahel;

- USA senaator Schumer väljendas pettumust selle üle, et Peking ei hoia konfliktis Iisraeli poole;

- Hamasi väitel on neil enam kui 100 pantvangi, kelle seas on Iisraeli kaitseväe ohvitserid;

- Hamasi rünnaku alla sattunud muusikafestivali alalt leiti vähemalt 260 surnukeha;

- USA ametnik: Hamasi rünnak on surmavaim rünnak juutide vastu pärast holokausti;

- Biden andis korralduse Iisraelile abi tagada;

- Iisrael teatas ühe Hamasi juhi kinnipidamisest;

- WSJ: Iraan aitas Hamasil rünnakut planeerida;

- Iisraeli sõjavägi: Hamas on ikka veel Iisraelis kohal;

- Kokku üle 1100 hukkunu, neist üle 700 Iisraelis ja üle 400 Gazas;

- Hukkunute seas on USA, Ukraina, Nepali ja teiste riikide kodanikke;

- ÜRO: Üle 123 000 inimese lahkus oma kodust Gazas.

Iisraeli kaitsevägi taastas kontrolli kõikide Gaza lähedal asuvate asulate üle

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles ajakirjanikele esmaspäeva keskpäeva paiku, et Iisraeli territooriumil enam ei toimu kokkupõrkeid Iisraeli sõdurite ja Hamasi ründajate vahel ning kõik Gaza piiri lähedal olevad asulad on vabastatud.

Hamas alustas sissetungiga Iisraeli territooriumile rohkem kui 48 tundi tagasi.

Iisraeli kaitsevägi: Hamasi võitlejad on veel Iisraelis kaheksas kohas, sõjavarustuse puudujääki pole

Iisraeli kaitsevägi teatas oma hommikuses pressibriifingus, et võitlus Hamasi ründajatega käib veel seitsmes või kaheksas Iisraeli piirkonnas ning Kfar Aza kibutsis jätkub pantvangikriis.

Samuti liiguvad Hamasi ründajad veel mitmes paigas üle piiri ehk osa Gaza ja Iisraeli vahelise piiritara mõrad pole veel võetud Iisraeli kontrolli alla.

Iisraeli kaitseväe teatel toimuvad lahingud umbes 70 Hamasi võitlejaga Be'eri piirkonnas, ründajad peitsid ennast tunnelis.

Gazast lastakse kogu öö ja hommiku vältel rakette Ashkeloni linna pihta.

Iisraeli kaitsevägi eitab teateid varustuse puudusest sõjaväes, väites, et selle laost kohale viimine võtab aega, kuid varustus ise on riigis olemas.

Iisraeli kaitsevägi: langevarjurid puhastavad Sderoti linna Hamasist

Iisraeli kaitsevägi teatas esmaspäeva hommikul, et langevarjurite brigaadi sõdurid, kaasa arvatud kõrge auastmega ohvitserid, puhastavad Lõuna-Iisraeli linna Sderoti sinna infiltreerunud Hamasi ründajatest, vahendab Times of Israel.

"Langevarjurite brigaad on haaratud visasse võitlusse, mille jooksul komandörid ja sõdurid otsivad linna läbi ning puhastavad linna terroristidest," kirjutas Iisraeli kaitsevägi pressiteates.

Hiina riigimeedia: Katar vahendab läbirääkimisi Iisraeli ja Hamasi vahel

"USA toetusega soovib Katar saavutada kiireloomulist kokkulepet, mille käigus vahetataks Hamasi vangistatud Iisraeli naised palestiinlastest naiste vastu, kes viibivad Iisraeli vanglates," ütles Hamasi allikas Hiina riiklikule uudisteagentuurile Xinhua.

USA senaator Schumer väljendas pettumust selle üle, et Peking ei hoia konfliktis Iisraeli poole

USA senati enamuse liider Chuck Schumer kohtus esmaspäeval Pekingis Hiina välisminister Wang Yiga.

Schumer väljendas kohtumisel sügavat pettumust seoses Pekingi avaldusega Iisraeli ja palestiinlaste vägivalla eskaleerumise kohta.

"Kui aus olla, siis valmistas mulle sügavat pettumust välisministeeriumi avaldus, mis ei ilmutanud sel raskel ajal Iisraeli suhtes mingit poolehoidu," ütles Schumer kohtumisel.

Wang kutsus kohtumisel Ühendriike "tegelema kahe riigi erimeelsustega ratsionaalsemalt".

Hiina välisminister avaldas lootust, et Schumeri visiit aitab Ühendriikidel "Hiinat täpsemini mõista, vaadata Hiina-USA suhteid objektiivsemalt paremini ning tegelda kahe riigi erimeelsustega ratsionaalsemalt, kuna see aitaks riikidevahelised suhted tagasi positiivse arengu teele".

Hamasi väitel on neil enam kui 100 pantvangi, kelle seas on Iisraeli kaitseväe ohvitserid

Hamasi esindaja Mousa Abu Marzouk ütles intervjuus araabiakeelsele telekanalile al-Ghad TV, et Hamas pole veel pantvangi võetud inimeste arvu kokku lugenud, kuid ta ütles, et pantvange on kõvasti üle 100.

Marzouk väitis samuti, et pantvangide seas on kõrge auastmega Iisraeli ohvitsere.

Teine palestiinlaste relvastatud rühmitus Islamidžihaad (Islamic Jihad) teatas enam kui 30 inimese pangavangi võtmisest ja Gazasse viimisest.

Hamasi ja Islamidžihaadi väiteid pole hetkel võimalik kinnitada, märkab CNN.

Iisraeli võimud teatasid, et kümned iisraellased on Gazasse pantvangidena viidud, kuid ei andnud täpseid arve.

Lisaks iisraellastest pantvangidele sattus mitu kolmandate riikide kodanikku Hamasi ja Islaamidžihaadi pantvangi. Näiteks on Mehhiko välisminister Alicia Barcena sõnul pantvangi sattunud kaks Mehhiko kodanikku. Samuti kinnitavad kolme Brasiilia kodaniku teadmata kadumisest Brasiilia võimud.

Biden andis korralduse Iisraelile abi tagada

USA president Joe Biden andis korralduse tagada Iisraelile "abi pretsedenditu Hamasi terrorirünnaku valguses".

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles, et Washington hakkab kiiresti varustama Iisraeli kaitseväge lisaressursside ja -varustusega, kaasa arvatud laskemoonaga."

Austin andis Gerald R Fordi lennukikandjale ning teiste sõjalaevade grupile korralduse liikuda Vahemere idapiirkonda.

Hamas nimetas USA käiku "agressiooniks" palestiinlaste vastu.

WSJ: Iraan aitas Hamasil rünnakut planeerida

Wall Street Journaliga vestelnud Hamasi ja Hezbollah' esindajad kinnitasid, et rünnakut aitas planeerida Iraan. Operatsiooni üksikasju arutati Beirutis toimunud kohtumiste käigus, millest võtsid osa lisaks Hamasile ka Iraani islami revolutsioonilise kaadriväe (IRGC) ohvitserid.

Samas USA välisminister Antony Blinken ütles, et praegu pole Washingtonil tõendeid Iraani rünnakusse kaasatuse kohta.

Iraani võimud eitavad osalust rünnakus või selle planeerimises, kuid samas kutsusid nemad Hamasi rünnakut "igati legitiimseks kaitseks okupatsiooni eest".

Iisrael teatas ühe Hamasi juhi kinnipidamisest

Iisraeli kaitsevägi teatas Hamasi merevägede asejuhi Muhammad Abu Ghali kinnipidamisest.

"Kahtlusalane on vahi all ning hetkel teda kuulatakse üle," seisis Iisraeli kaitseväe teates.

Hamasi rünnaku alla sattunud muusikafestivali alalt leiti vähemalt 260 surnukeha

Iisraeli päästeteenistus Zaka teatas pühapäeva õhtul, et selle parameedikud viisid palestiinlaste äärmusrühmituse Hamasi võitlejate rünnaku alla sattunud muusikafestivalilt minema umbes 260 surnukeha.

Festivalil osales tuhandeid inimesi. Eeldatavasti on ohvrite arv suurem, kuna piirkonnas töötasid ka teised päästemeeskonnad.

Sotsiaalmeedias ja Iisraeli uudisteväljaannetes edastatud videol oli näha, kuidas kümned festivalikülastajad jooksid üle lageda välja, kui taustal kostis tulistamist.

Paljud peitsid end lähedalasuvates puuviljaaedades, paljud lasti põgenemise ajal maha.

BBC andmetel korraldati festival Iisraeli ja Gaza piiri lähedal Negevi kõrbes. Festival oli üks sihtmärke, mille võtsid üllatusrünnakul sihikule Hamasi võitlejad.

Meedia andmetel osales festivalil mitu tuhat inimest. Ründajad võtsid ilmselt festivalilt ka pantvange.

"See oli kavandatud rünnak ja varitsus. Kui inimesed avariiväljapääsude kaudu välja jooksid, siis ootasid terroristid neid ja hakkasid tulistama," kirjeldas kohapeal viibinud Iisraeli meedik Yaniv.

Yanivi sõnul sai rünnakus surma mitu tema kolleegi ja sõpra. Mees ise rääkis, et põgenes pärast seda, kui oli mitu tundi ennast viljapuuaias puude all peitnud.

USA ametnik: Hamasi rünnak on surmavaim rünnak juutide vastu pärast holokausti

USA antisemitismi valdkonna saadik Deborah Lipstadt ütles Hamasi rünnakut Iisraelile kommenteerides, et kellelgi pole õigust öelda Iisraelile, kuidas see peaks ennast kaitsma või tulevasi rünnakuid ennetama.

"Eilne õõvastav ja barbaarne terrorirünnak Iisraeli tsiviilisikute vastu on kõige surmavam rünnak juutide vastu pärast holokausti. Sellele massimõrvale pole mingit õigustust," kirjutas Lipstadt pühapäeval X-is (endine Twitter).

Iisraeli sõjavägi: Hamas on ikka veel Iisraelis kohal

Iisraeli sõjavägi saadab lisajõude Palestiina äärmusrühmituse Hamas vastu, kelle liikmed on ikka veel juudiriigi territooriumil, teatasid relvajõud pühapäeval.

"Vaenlane on ikka veel Iisraelis kohal," ütles relvajõudude esindaja Daniel Hagari pressikonverentsil.

"Me tugevdame oma jõude, eriti Gaza sektori lähedal," lisas ta.

Hagari sõnul on Iisraeli sõjavägi tabanud 800 Hamasi sihtmärki Gazas.

Iisraeli armee püüdis kindlustada rannikuäärse enklaavi lähedal asuvaid kõrbepiirkondi, päästa pantvange ja evakueerida kõik Gaza lähedal asuvad alad pärast seda, kui valitsuskabinet kuulutas ametlikult välja sõja, aktiveerides põhiseaduse artikli 40.

Lahingud jätkusid ööl vastu esmaspäeva ja mitmel pool kostis endiselt tulistamist.

"Jõuame iga kogukonnani, kuni tapame kõik terroristid Iisraelis," lubas Hagari.

Hamas tulistas rakette Askaloni linna, mis asub Gaza piiri lähedal. Meedia andmetel rünnakus inimohvreid ei olnud. Hamasi esindaja kinnitusel jätkusid lahingud mitmes kohas Iisraeli pool piiri.

Iisrael on jätkanud jõuliselt õhurünnakuid Gaza sektorile ja peaks prognooside kohaselt alustama lähiajal ka maavägede rünnakut. USA võimud hindasid pühapäeval, et rünnak võib alata järgmise kahe päeva jooksul, teatas ajaleht Washington Post.

USA ja Iisrael kutsusid pühapäeval ÜRO Julgeolekunõukogu tungivalt üles islamistide rünnakute hukkamõistmisele.

"Need on sõjakuriteod. Selgelt dokumenteeritud sõjakuriteod. See uskumatu julmus tuleb hukka mõista," teatas Iisraeli suursaadik Gilad Erdan, kes näitas tsiviilisikute kallal korda saadetud metsikustest nõukogule fotosid ja videokaadreid.

Kokku üle 1100 hukkunu, neist üle 700 Iisraelis ja pea 500 Gazas

Hamasi rünnakus on tapetud üle 700 Iisraeli kodaniku, teatasid esmaspäeva varahommikul Iisraeli kaitsejõud. Laupäeva hommikul alanud rünnakus on saanud haavata 2150 iisraellast.

Kokku on alanud sõjas tapetud juba enam kui 1100 inimest.

Gaza sektori võimud teatasid esmaspäeval, et Iisraeli rünnakutes on hukkunud vähemalt 493 palestiinlast.

Äärmusrühmitus Hamas alustas laupäeva varahommikul raketirünnakuid Iisraeli vastu ja rühmituse võitlejad tungisid ka üle piiri Iisraeli poolele. Iisrael on vastanud ulatuslike õhurünnakutega Gaza sektorile.

Hukkunute seas on USA, Ukraina, Nepali ja teiste riikide kodanikke

USA riigikaitse nõukogu esindaja kinnitas, et mitu USA kodanikku sai Hamasi rünnakus surma, kuid ei toonud välja konkreetset numbrit.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul sai Iisraelis surma kaks Ukraina kodanikku ning üle saja inimese pöördus abi saamiseks Ukraina saatkonda.

Vähemalt 10 Nepali kodanikku said surma Hamasi rünnakus Lõuna-Iisraelis, ütles CNN-ile Nepali saadik Iisraelis Kanta Rizal.

Surnud olid põllumajandustudengid, kes töötasid Alumimi kibutsis. Ühe Nepali tudengi asukohast pole midagi teada.

Hukkunute, teadmata kadunute või Hamasi poolt pantvangi võetud inimeste seas on ka Brasiilia, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Mehhiko ja Tai kodanikke.

ÜRO: Üle 123 000 inimese lahkus oma kodust Gazas

ÜRO andmetel lahkus rohkem kui 123 000 Gaza elanikku oma kodust õhurünnakute kartuses või kodu hävimise tõttu. ÜRO teatel varjub üle 73 000 inimese ÜRO egiidi all tegutsevates Gaza koolides.