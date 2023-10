Hamas võis EL-i raha toel rajatud veetorud sepistada rakettideks

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Euroopa Liit (EL) andis Palestiina organisatsioonidele raha, et palestiinlased saaksid rajada veetorusid. Hamasi terroristid kiitlesid aga samal ajal, et hakkavad veetorudest rakette valmistama.

Brüssel on viimase kümnendi jooksul torujuhtmetega seotud projektide peale kulutanud 100 miljonit eurot. Nende veetorude ehitamine toimus territooriumil, mida kontrollib Hamas, teatas The Telegraph.

Aastatel 2015-2022 toetas EL mitut programmi, mille eesmärk oli tarnida Palestiina aladele magevett. Kõigepealt toetati 18-kilomeetrise torujuhtme ehitamist, et tagada 75 000 palestiinlasele puhas joogivesi. See torujuhe viis vett asulatesse, mis paiknevad Gaza sektoris. EL suurendas edaspidi järjepidevalt torujuhtmete rajamise jaoks mõeldud rahalist abi.

2021. aastal ilmusid aga kaadrid, mis näitavad, kuidas Hamasi terroristid kaevavad kõrbes üles veetorusid. Terroristid valmistasid nendest torudest rakette. Hamas alustas hiljuti raketisaju toel rünnakut Iisraeli vastu.

EL on varem lubanud, et saadab aastatel 2021-2024 palestiinlastele kokku 1,8 miljardit eurot. Euroopa Komisjon teatas sel nädalal, et EL-i raha pole Hamasile antud. Komisjon teatas, et ei rahasta Hamasi terroristlikku tegevust ei otseselt ega kaudselt.

EL jätkab aga abi andmist palestiinlastele. Üha rohkem tekib küsimusi, kuidas seda raha kulutatakse. Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ütles samuti teisipäeva õhtul, et Brüssel jätkab palestiinlastele abi osutamist. See tähendab, et selle aasta lõpuks saadetakse palestiinlastele veel 218 miljonit eurot.

EL-i riigid vaidlevad nüüd palestiinlastele abi peatamise üle. Saksamaa ja Austria peatasid humanitaarabi andmise. Mõned EL-i riigid aga jätkavad palestiinlaste abistamist. Need riigid väidavad, et toetuse kärpimise käigus kannataksid tsiviilisikud, mitte terroristid.