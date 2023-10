Voog: EKRE-l on keeruline oma reitingut veelgi tõsta

Uuringute järgi on seni kõige suurema toetusega Reformierakond oma populaarsust kaotamas ning Reformierakonnale on järele jõudnud EKRE. Peaministri kohal soovitakse aga näha Isamaa esimeest Urmas Reinsalu.

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimase küsitluse koondtulemus näitab, et EKRE on Reformierakonnast juba pisut ees. EKRE-t toetab 23,1 protsenti, ja Reformierakonda 23 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on Isamaa.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et selle põhjuseks on võimuloleva erakonna rasked otsused.

"On arusaadav, et inimeste pahameel tabab just neid, kes otsuseid teevad. Kas me saame need otsused ära jätta? Meil ei ole neid valikuid ja me peame sellega edasi minema," lausus Kallas.

EKRE aseesimees Henn Põlluaas ütles, et toetudes oma kindlatele valijatele on EKRE-l võimalik oma toetust valimisteks pigem kasvatada.

"Nemad meie selja tagant, ükskõik mis skandaalide puhul, ei lahku. Nii et selles suhtes ma arvan, et meil on võimalus reitingut tõsta veel järgmisteks valimisteks. Ja ma ei näe vähimatki põhjust, miks see langema peaks," lausus Põlluaas.

Politoloog Martin Mölder ütles, et EKRE toetus on olud stabiilselt 23 ja 25 protsendi vahel. Praegune seis tuleneb Reformierakonna toetuse vähenemisest. Põhjuseks toob ta ees ootavad maksutõusud.

"Kaja Kallase idavedude skandaal on midagi, mis põhimõtteliselt Reformierakonnalt on ära võtnud ühe suure trumbi. Enne seda neil oli võimalik oma positsiooni Ukraina sõja suhtes oma toetuseks muuta. Praegu seda enam ei juhtu," leidis Mölder.

Emori septembris avaldatud uuringu järgi oli populaarseim partei Reformierakond ning järgmine EKRE. Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et EKRE-l on keeruline oma reitingut märkimisväärselt tõsta.

"Selles segmendis, kus on EKRE, on ka Isamaa, kelle reiting praegu kasvab. Ja see juba iseenesest välistab EKRE-le suurema tõusu. Mis puudutab Reformierakonda, siis eks nende reiting sõltub palju majanduslikust taustast," lausus Voog.

Norstati küsitluses uuriti ka seda, keda eelistatakse näha peaministrina. Kaja Kallase ja Martin Helme võrdluses eelistati Kallast ja Kalja Kallase ja Urmas Reinsalu võrdluses Reinsalu. Kallas ütles, et Reinsalu oskab hästi suhelda

"Minu suhtlemisel on olnud palju kriitikat. Aga ma olen inimene, mitte näitleja," nentis ta.

Mölder ütles, et Reformierakonna ja ka Eesti 200 kindlad valijad toetavad jätkuvalt Kallast, kuid teised otsivad alternatiivi.

"Mihhail Kõlvart see ei ole, Martin Helme seda ei ole enamike valijate jaoks. Järelikult järgmine loogiline variant on Urmas Reinsalu, kes Isamaa uue juhina on suutnud jäta endast dünaamilise mulje ja suutnud näidata Isamaad natuke teise külje pealt kui EKRE partnerpartei või midagi sellist," lausus Mölder.