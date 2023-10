NATO kaitseministrid lubasid toetust Balticconnectori uurimisel

NATO kaitseministrite kohtumise teine päev kujunes pigem rutiinseks ürituseks. Eesti ja Soome vahelise gaasitoru purunemine oli teema, millest küll räägiti, kuid eilsega võrreldes suuri muutusi sõnumites ei olnud.

"Liitlased väljendasid tugevat solidaarsust Eesti ja Soomega ajal kui nad töötavad faktide selgeks tegemise kallal. NATO ja liitlased jagavad infot, et seda pingutust toetada. Kui peaks leidma tõestust, et see on sihilik rünnak kriitilisele taristule, siis on see tõsine intsident ning saaks ühtse ja kindla vastuse," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Leppisime kokku nii Euroopa ülemvägede juhataja kui ka peasekretäri kontoriga, et hoiame sidet ja vahetame informatsiooni. Nemad vajavad omakorda enda otsuste tegemiseks meie käest informatsiooni," lausus Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Teemade seas olid ka Iisrael, Kosovo ja Serbia ning regionaalsed kaitseplaanid. Läänemere turvalisuse seisukohast tuletasid liitlased Ungarile ja Türgile meelde, et nood lubasid suvisel Vilniuse tippkohtumisel Rootsi liitumise heaks kiita. See pidi toimuma oktoobris ning nüüd on tegude aeg.

"Olen rahul, et Türgi kaitseminister kinnitas, et Türgi seisab Vilniuse kokkuleppe taga, et vormistada Rootsi liitumine. Seega ma ootan, et Türgi valitsus saadaks liitumisprotokolli parlamendile ja töötaks koos parlamendiga kiire ratifitseerimise kallal," ütles Stoltenberg.

"Türgi parlamendi otsused Türgi ministri sõnul ei ole ainult tema kätes. Loodame, et see juhtub kohe ja nii kiiresti kui võimalik. Aga sisuliselt on Rootsi laua taga kogu aeg," lausus Pevkur.