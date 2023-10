Osalised valimistulemused: Poola opositsioon võidab enamuse

Poola võimupartei Õigus ja Õiglus juhib pühapäevastel parlamendivalimistel, kuid ei saa tõenäoliselt enamust, näitavad osalised valimistulemused. Ka lävepakuküsitlused näitavad, et enamuse saab opositsioon.

Kui häälte lugemise lõpetas 77,28% valimisjaoskondadest, Õiguse ja Õigluse parteil oli 36,92 protsenti antud häältest, seisab Poola valimiskomisjoni kodulehel.

Suurimal opositsioonierakonnal Kodanikeplatvorm oli 29,22 protsenti häältest.

Kolmas Tee ja Vasakpoolsed, keda on peetud Kodanikeplatvormi võimalikeks koalitsioonikaaslasteks, on saanud osaliste valimistulemuste järgi 14,48 ja 8,30 protsenti valijate häältest.

Õiguse ja Õigluse partei (PiS) liige, peaminister Mateusz Morawiecki kuulutas sotsiaalmeedias erakonna võitu. Partei juht Jaroslaw Kaczynski ütles aga, et ei ole veel selge, kas erakond saab võimul jätkata.

Paremäärmuslikuks peetud erakond Konföderatsioon saab hetkel 7,24 protsenti häältest.

Poola opositsioon võidab lävepakuküsitluste kohaselt enamuse

Uuendatud Ipsose lävepakuküsitluse järgi võidavad Euroopa Liidu endise juhi Donald Tuski Kodanikeplatvorm ning kaks väikeparteid Kolmas Tee ja Vasakpoolsed eeldatavasti 460-kohalises parlamendi alamkojas 249 kohta, vahendab Poola avalik-õiguslik telekanal TVP.

Õiguse ja Õigluse partei (PiS) saab 196 kohta ja Konföderatsioon saab 15 kohta.

Lõplikud tulemused peaksid selguma esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul.

Tusk ütles pühapäeval, et Õiguse ja Õigluse partei valitsusaeg on lõppenud.

"See sünge periood on möödas. Populistide valitsemine on möödas," ütles Euroopa Liidu endine juht toetajatele.

"Poola võitis ja demokraatia võitis," ütles Tusk pärast seda, kui küsitlused näitasid, et opositsiooniparteidel on PiS-i üle enamus.