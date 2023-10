Endine diplomaat: Tuski võimaliku valitsuse üks väljakutse on koostöö presidendiga

Metsa rääkis, et Õiguse ja Õigluse (PiS) partei lubas valimiskampaania ajal pea kõike – palgakasvu, sotsiaaltoetusi ja kaitsekulutuste tõusu. Metsa sõnul võis aga tagasilöögi anda suhted naabritega, näiteks viljatüli Ukrainaga.

"Ma arvan, et see võis mõjutada Õiguse ja Õigluse võimaliku koalitsioonipartneri Konföderatsiooni toetust. Üks põhjus, miks PiS ei saa praegu koalitsiooni moodustada, on see, et nende võimaliku koalitsioonipartneri tulemused olid nii kehvad – oodati kümmet protsenti, aga tuli kuus protsenti. Nemad ei ole ukrainameelsed, aga ühiskond on," rääkis Metsa.

Poola president Andrzej Duda annab kõigepealt valitsuse moodustamise ülesande siiski Õiguse ja Õigluse parteile. Kui viimasel see ei õnnestu, siis saab selle ülesande Kodanike Platvorm.

Metsa sõnul võib Kodanike Platvormi võimaliku valitsuse üks väljakutse olla koostöö presidendiga, kes enne ametisse saamist kuulus Õiguse ja Õigluse parteisse. Väljakutse on Metsa sõnul see, kuidas viia Poola nii välis- kui ka sisepoliitiliselt PiS-ist teistsugusele rajale.

"Üks suuremaid teemasid saab olema suhted Euroopa Liiduga ja eurotoetused ja sellega seoses just justiitsreform, mida PiS ellu viis. Kui nad sellega hakkama saavad, siis nad saavad ka praegu külmutatud eurotoetused lahti, mida on üle 30 miljardi euro," ütles Metsa.