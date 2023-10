BLRT juht Berman: Kopli päästekomando sulgemine on suur viga

Bermani sõnul hõlbustab päästekomando Koplis asumine kiiret reageerimist hädaolukordadele mitte ainult tema ettevõtetes, vaid ka sellistes sadamates nagu Vene-Balti Sadam, Bekkeri, Paljassaare, Meeruse, Piirivalvesadam, Noblessneri, samuti erakorralistele juhtumitele teistel objektidel, rääkimata elamupiirkondadest.

"Ainuüksi eespool nimetatud sadamates seisavad või hooldatakse iga päev eri tüüpi laevu, kus tõenäosus tulekahju või reaalsete kriisiolukordade tekkimiseks on ääretult suur. Kopli Päästekomando tuletõrjerühmade jõudmiseks nimetatud objektidele kulub 2‒3 minutit, samas kui teiste päästeüksuste saabumine võib aega võtta 10 kuni 15 minutit, tipptunnil kauem, juhul kui nad ei ole parasjagu välja sõitnud õnnetuspaikadesse teistes linnaosade," kirjutas Berman siseministeeriumi juhtidele.

Ta lisas, et päästemeeskonna kohalolek Kopli poolsaarel on kriitiliselt vajalik ja eluliselt tähtis. Ta tõi välja, et BLRT on koostöös Kopli päästekomandoga korduvalt kustutanud ulatuslikumaid tulekahjusid nii laevadel kui ka teistel objektidel.

"Laevatulekahjude likvideerimisel on oma eripärad, ja koos Kopli päästekomandoga on meie teenistused regulaarselt korraldanud praktilisi õppusi tulekahju korral käitumise harjutamiseks ning erakorralistele olukordadele reageerimiseks. Kopli päästekomando likvideerimise otsus paneb meid tõsiselt muretsema, sest selle teoks tegemine oleks suur viga, mis võiks tulevikus kaasa tuua ohtlikke tagajärgi kuni suure hulga kannatanute ja koletusliku kahjuni välja võimalikes hädaolukordades," märkis Berman.

Ta palus kirjas, mis oli adresseeritud siseminister Lauri Läänemetsale, ministeeriumi asekantsler Viola Murdile ja päästeameti peadirektor Margo Klaosile, veel kord põhjalikult kaaluda kõiki asjaolusid ning üle vaadata Kopli päästekomando sulgemise otsus.