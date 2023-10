Sõnaus otsib suupäraseid vasteid roheteemal

"Tundub, et rohepööre on praegu see teema, mis on kõikidel inimestel meeles ja keelel. Paljud erialaterminid on kohmakad ja inimestes võõristust tekitavad ja sestap tundus, et just praegu võiks olla õige aeg rohelisi sõnu otsida," rääkis Sõnause korraldaja Ede Tamkivi ERR-ile.

Tema sõnul on Sõnause kodulehel ka mõned sõnad, millele võib pakkuda paremaid vasteid. Tamkivi toob näiteid: kliimaneutraalsus, liginullenergiahoone, ressursitõhusus, süsinikujalajälg.

"Kindlasti on võimalik leida lihtsamaid suupärasemaid sõnu," usub Tamkivi.

Eesti Keele Instituut on andnud ka soovitusi, mida peaks uute sõnade tegemisel silmas pidama.

"Sõnade loomisel peaks eelkõige mõtlema seda, et see sõna peaks olema eestipärane, võimalikult lühike, seda peaks olema lihtne hääldada, käänata ja pöörata. Ta peaks vastama eesti keele tuletusreeglitele ja liitmisreeglitele ja samuti tuleks jälgida, et see sõna ei looks vääraid tähendusseoseid. Kui need reeglid on täidetud, siis peaks sõna igati sobima eesti keelde," rääkis Tamkivi.

Nii mõnedki eelmiste Sõnauste käigus leitud uudissõnad on hästi käibele läinud. Näiteks 2010. aastal, kui see konkurssi president Toomas Hendrik Ilvese algatusel Sõnause nime all esimest korda toimus, siis otsiti riigi ja ühiskonnaga seotud sõnu.

"Võidusõnaks kuulutati tookord "taristu", mis tõesti infrastruktuuri asemel on ju palju suupärasem ja, ja parem sõna," meenutab Tamkivi.

2020. aasta Sõnausest on tema sõnul hästi käibele läinud "kaugõpe". Tamkivi hinnangul on see ilmselt seotud Covidi-pandeemiaga.

"Kõik lapsed jäid ju sunnitult kaugeõppele. Vanasti tähistas see sõna teatud sessiooniõpet, nüüd aga on see kasutusele läinud ja jäänud distantsõppe asemel."

Ta toob veel ühe näite kodumaiste elektritõukerataste tootjalt Comodule, mis kasutab kaubamärki Tuul: "Nemad kasutavad nendest ratastest rääkides sõna sähku, mis tuli samuti Sõnauselt. Sõnause saak on ka see, et häkatoni asemel toimuvad meil nüüd taibutalgud või koodiprõmmid ja 3D printerite asemel huugavad meil ruumerid, mis on ju kõik head suupärased sõnad."

Sõnause veebilehel on korjevorm, kuhu saab iga inimene uudissõnu esitada. Tamkivi julgustab ka klasse ja töökollektiive ühiselt uudissõnu looma. Oodatud on lisaks roheteemale ja muud suupärased vasted. Sõnausele saab uudissõnu esitada 30. novembrini.