Tsahkna ja Läänemets taunivad Venemaa otsust keelata ukrainlaste sisenemine

Venemaa saatis 10. oktoobril Eestile noodi, milles teatas, et alates 16. oktoobrist piiratakse ajutiselt Ukraina kodanike sisenemist Venemaale maismaa piiripunktide kaudu, välja arvatud Pihkva oblastis Läti-Vene piiril asuv Vientuli-Ludonka maanteepiiripunkt ja Moskva Šeremetjevo lennujaam. Uued reeglid kehtivad kõigile Ukraina kodanikele, kes on vähemalt 14-aastased, ning alla 14-aastastele kodanikele, keda saadab välisriikide kodanike hulgast seaduslik esindaja, eestkostja või usaldusisik.

Siseminister Läänemets ütles ERR-i venekeelsete uudiste portaalile, et otsus on Euroopas Vene agressiooni eest kaitset otsinud ukrainlased seadnud raske valiku ette, kuna Venemaa samm tähendab sisuliselt seda, et kogu Euroopa Liidu piir Venemaaga on suletud ning ukrainlaste võimalus kodumaale naasta on äärmiselt piiratud.

"[Ukrainlaste] koju naasmise võimalusi on väga vähe ja need vähesed võimalused tekitavad suuri probleeme nii ukrainlastele kui ka Eesti lähimatele liitlastele regioonis. Teeme kõik endast oleneva, et aidata ukrainlastel koju tagasi pöörduda ja Lätil toime tulla võimalikust rändesurvest tulenevate probleemidega, ja ka selleks, et vältida humanitaarkriisi tekkimist Läti piiril," kinnitas Läänemets.

"Venemaa tegevus Ukraina põgenike suhtes on kahetsusväärne. Piiripunktide sulgemine suurele hulgale Ukraina kodanikele avaldab enneolematut survet ka Läti piirile ja piirivalvele. Eesti väljendab solidaarsust Lätiga ning oleme valmis aitama oma naabreid vastavalt nende vajadustele. Suhtleme pidevalt ja aktiivselt Lätiga - täna (kolmapäeval, 11. oktoobril - toim.) rääkisid meie presidendid omavahel, oleme ühenduses valitsuse tasandil. Täna plaanin telefoni teel rääkida ka Läti kolleegiga ," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Läänemets märkis, et teatud mõttes üritab Venemaa korrata aastatagust tegevust, mil Vene võimud ei lubanud Ukraina sõjapõgenikke Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse.

"See tekitas humanitaarkriisi, sest päevade kaupa külmas oodanud ukrainlased olid Eestisse jõudes kurnatud ja isegi haiged. Nüüd üritab Venemaa sarnast hübriidoperatsiooni korrata, kuid seekord tahetakse tekitada kriis Läti territooriumil, suunates ühte väikesesse Läti piiripunkti kõik ukrainlased, kes tahaksid näiteks Soomest, Eestist või Lätist Venemaa kaudu naasta koju Ida-Ukrainasse," ütles Läänemets.

Keskmiselt sõidab Eesti kaudu Venemaale päevas 127 Ukraina kodanikku, kellest kaheksa on alla 14-aastased, selgub 1. septembrist kuni 10. oktoobrini koostatud statistikast. Piirangute kehtima hakkamisel peavad need inimesed sõitma Eestist Venemaale Läti kaudu.