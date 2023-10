Vigastatud Balticconnectori kohal viibis ka Hiina alus

Kui varem on seoses lõhkenud Eesti-Soome gaasitoru Balticconnectoriga räägitud meedias venelaste naftatankerist SGV Float, siis Marine Trafficu andmestikust ilmneb, et saatuslikul nädalavahetusel liikus torule kõvasti lähemalgi hiinlastele kuuluv, kuid Hongkongi lipu all sõitev konteinerlaev Newnew Polar Bear, kirjutab Postimees .

Just fakt, et merendusanalüütika veebilehe Marine Traffic põhjal oli seismoloogilise aktiivsuse ajal Balticconnectori kohal hiinlaste omanduses olev laev, on riigistruktuuride esindajate seast Postimeheni jõudnu järgi põhjus, miks on valitsus konkreetsete kahtlusaluste nimetamisel olnud nii kidakeelne ja ebamäärane: see on poliitiliselt ja diplomaatiliselt nii delikaatne info, mille väljakäimisel tahetakse olla absoluutselt kindlad.

Samal põhjusel pole vähemalt eestlased hiinlastelt seni diplomaatilisel tasandil aru pärinud: kuna ametlikult kahtlusaluseid pole, ei ole neilt midagi ka küsida.

Newnew Polar Bear oli naasmas Shanghaist, vahepeatusega Kaliningradis, ning suundumas Peterburi sadamasse, kuhu jõudis lõpuks 8. oktoobri õhtul. Kui muidu sõitis konteinerlaev kiirusega 11 sõlme, siis teadmata põhjusel hakkas see Baiticconnectorile lähenedes - Eesti aja järgi kell 1.19 - aeglustama, kuniks kiirus jõudis 9,5 sõlmeni, ning kell 1.24 registreeriti laeva kiiruseks taas üle 11 sõlme. Sel ajavahemikul sõitis Newnew Polar Bear risti üle Balticconnectori, kirjutab ajaleht.