Prokurör: senised tõendid näitavad, et sidekaabli kahjustused on inimtekkelised

Eesti ja Soome ühisjuurdlus on tuvastanud kaks laeva, mis viibisid Eesti ja Soome vahelise merekaabli lõhkumise ajal sündmuskohal. Riigiprokuratuuri teatel näitavad neljapäeval Soome lahel lõppenud uurimistoimingud, et sidekaabli kahjustused on inimtekkelised.

"Uurimise käigus oleme analüüsinud laevaliikust, mis antud hetkel seal piirkonnas toimus. Oleme tuvastanud ka selle, et üks Vene Föderatsiooni lipu all sõitev laev ja teine Hongkongi lipu all sõitev laev olid antud hetkel seal piirkonnas," rääkis riigiprokurör Triinu Olev "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul näitavad senised tõendid, et kaabli kahjustused on inimese tekitatud, kuid millega ja kas seda tehti tahtlikult, seda selgitab edasine juurdlus.

"Hetkel on Eesti ja Soome vahelise sidekaabli puhul tuvastatud see, et tegemist ei ole loodusliku kahjustusega ning praegu kogutud tõendite pinnalt on alust arvata, et see on inimeste tekitatud kahjustus. Kuid edasise menetluse jooksul meil tulebki välja selgitada see, kas tegemist on tahtliku kahjustusega või on tegemist mingi hooletuse põhjustatud tegevusega," rääkis Olev.

Prokuratuur töötab erinevate uurimisversioonide kallal ja kontrollib kõiki asjaolusid.

8. oktoobri öösel hakkas merepõhjas lekkima Eesti ja Soome vaheline gaasitoru Balticconnector. Samas oli kahjustada saanud ka sidekaabel. Kui Soome vetes asuva gaasitoru lõhkumist uurib Soome, siis Eesti vetes toimunud kaabli kahjustamist uurivad Eesti võimud. Soome keskkriminaalpolitsei on esialgu öelnud, et Soomet ja Eestit ühendav gaasitoru sai kannatada ilmselt mehaanilise kahjustuse tõttu ning tõenäoliselt ei olnud tegemist plahvatusega.

Käesoleval nädalal selgus, et Rootsi ja Eesti vaheline sidekaabel sai kahjustada umbes samal ajal kui leidsid aset rikked Soome lahes. Eesti majandusministeerium teatas, et esialgse info kohaselt ei ole aga olnud põhjust Eesti-Rootsi kaabli riket teiste kaablitega seostada.