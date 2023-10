Prokuratuur tahtis Tallinna Sadama kohtuprotsessi veel aeglustada

Prokuratuur soovis Tallinna Sadama kohtuprotsessi aeglustada, sest protsessiga poole pealt liitunud riigiprokurör vajab materjaliga tutvumiseks lisaaega. Õigusteadlase Jaan Ginteri sõnul on see harv juhus õigusemõistmises, et prokuratuur protsessiga venitab.

2019. aastal alguse saanud Tallinna Sadama kohtuprotsessil on olnud mitmeid takistusi. Kaks prokuröri on süüdistaja kohalt lahkunud, lisaks algas protsess peaaegu algusest ühe rahvakohtuniku haigestumise tõttu. Viimati liitunud riigiprokurör Kadri Väling hindas kohtumaterjale liiga mahukaks ja ajakulukaks ning soovis protsessist taganeda.

"Kohus seda taotlust ei rahuldanud, andis sellele prokurörile täiendava aja, et ta saaks ennast materjalidega kurssi viia, aga kuna selles menetluses on veel teine prokurör, siis hetkeseisuga menetlus seetõttu ikkagi pausile ei lähe," sõnas Harju maakohtu esimees Astrid Asi.

Prokuratuur soovis enne kohtuprotsessi järgmist etappi pooleaastast vaheaega. Kohus andis aega kolm kuud. Seni jätkab ainsa süüdistajana ringkonnaprokurör Kristo Adosson. Lisaks soovis ajahätta sattunud riigiprokurör, et nelja istungipäeva asemel toimuks neid nädalas üks vähem.

"Suure mahuka asjaga liitumiseks poole pealt läheb aega. Täpselt samamoodi läheb aega ka kaitsjal, kes liitub mingisuguse kriminaalmenetlusega poole pealt, sest pole võimalik neid materjale endale teha selgeks käigu pealt ja väga kiiresti ja kvaliteetselt teha oma tööd," ütles riigi peaprokurör Andres Parmas.

Õigusteadlane Jaan Ginter on prokuratuuri palve osas kriitiline.

"Ühtegi teist menetlust, kus nüüd asi hakkaks venima prokuratuuri pärast, ei tule küll meelde. Järjest prokuröride menetlusest eemale jäämine on ikkagi üpris erakordne. Prokuratuur peaks väga hästi olema kursis, mis nendel lehekülgedel on. Miks neil nii palju aega vaja läheb, on küll raske aru saada," sõnas Ginter.

Asi ütleb, et protsessi segatud kohtunik teeb kõik endast oleneva, et Tallinna Sadama protsess saaks mõistliku menetlusaja jooksul lahendatud. Samal seisukohal on ka Parmas.

"Prokuratuur kavatseb igal juhul teha endast oleneva, et selle asjaga minna lõpuni. Ja faasis, kus me praegu oleme, järgmisena terendavadki kohtuvaidlused ja pärast seda läheb kohtuotsust tegema maakohus," ütles Parmas.

Seda, et prokuratuuris toimuv menetlust pikemaks venitab, Parmas ei näe.