Õpetajad on nõus tulema nõudmistes alla kaheksaprotsendilise palgatõusuni

"Kui haridusminister Kristina Kallas ütles riiklikule lepitajale, et tema läheb valitsuselt kaheksat protsenti küsima, siis meie laua taga kinnitasime, et kaheksa protsendilise alampalga tõusuga - kui me räägime vaid järgmisest aastast -, siis me töörahu veel säilitaksime ja streiki ei tuleks," sõnas Voltri.

Tema sõnul sobib haridustöötajatele ka Kallase välja käidud nn pikaajaline palgatõusu plaan.

"Kui nüüd riik ja valitsus ütlevad, et sellist raha ei ole võimalik leida, siis meie, kes me ikkagi ka pikemas perspektiivis muretseme väga Eesti hariduse pärast,

ja me ei taha kindlasti kuidagi streikida, siis oleme nõus ka sellest kaheksast protsendist teatud määral alla tulema, aga tingimusel, et meile pakutakse väga

konkreetse kollektiivlepingu näol kokkulepet, milles lepiksime kokku järgmiste aastate palga ka," selgitas Voltri.

Eesti haridustöötajate liidu juhi sõnul soovitakse pikemas perspektiivis jõuda seatud eesmärgini, et õpetajate palk oleks võrreldav teiste kõrgharidusega töötajate palkadega.

"Õpetaja on teatavasti Eestis kõrgharidusega ehk isegi magistriharidusega spetsialist ja sellest lähtuvalt on tegelikult asi kriitiline, sest õpetajate töötasu alammäär on võrreldes teiste kõrgharidusega töötajatega 25 protsenti väiksem ja see on ka põhjus, miks õpetajate puudus on Eestis niivõrd suur," sõnas Voltri.

"Et seda katastroofilist olukorda natukenegi leevendada, siis kindlasti peab

õpetajate töötasu järgmisel aasta tõusma," lisas ta.

See, kas õpetajate streik tuleb või mitte, selgub kõige varem ülejärgmisel nädalal, märkis Voltri. Seejärel saab streik toimuda kõige varem kahe nädala pärast ehk novembri eelviimasel nädalal.

Haridusminister Kristina Kallas kohtus esmaspäeval kahepoolselt riikliku lepitaja Meelis Virkebauga, et arutada Eesti Haridustöötajate Liiduga kompromissi saavutamise võimalusi. "Minu ülesanne on ikkagi streik ära hoida," ütles minister toona ERR-ile. Virkebaul on peale haridustöötajate esindajatega kohtumist ees veel kohtumine omavalitsustega, seejärel kohtuvad kõik osapooled ühise laua taga.