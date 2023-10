Uued Elroni rongid toovad reisijatele mitu muudatust

Elron näitas sel nädalal esimest korda Tšehhis valmivaid uusi reisironge, mis jõuavad liinile alates 2025. aasta algusest. Nendes on rohkem iste- ja rattakohti ning lisandub ka toitlustus.

Elron tutvustas sel nädalal esimest korda uusi Tšehhis Škoda tehases valmivaid reisironge. Eesti Rahvusringhäälingul õnnestus neid Ostravas näha ning senise kogemusega võrrelda. Esmajoones torkab silma, et uutes rongides on rohkem kohti ning iga tooli juures elektripistik. Samuti on esimene klass uksega eraldatud.

Elroni juhatuse esimene Lauri Betlemi sõnul on muutusi veel.

"Tavaklassis saab osta kindla istekoha - ei pea muretsema, kas istuma saab või ei saa, sest on võimalik eelmüügist ette osta kindel koht. Jalgrattakohti tuleb rohkem ja jalgrattaid on mugavam rongi kaasa võtta, kuna neid ei pea enam seina peale üles riputama, sest jalgrattahoidja tuleb põrandale. Samuti tahame kohvimasina ja värske kolmnurkvõileiva müümise võimaluse rongi tuua," ütles Betlem.

Uued rongid mahutavad varasemate Stadleri rongidega võrreldes rohkem inimesi. Näiteks praegu Tartu vahet sõitvatel rongidel on kõige pikemal koosseisul ette nähtud 214 iste- ning 10 rattakohta. Uutel pikamaarongidel on neid aga vastavalt 236 ja 15.

Lähirongidel tõuseb istmekohtade arv senise pikima koosseisuga võrreldes ühe võrra 263 peale. Rattakohtade arv tõuseb 10-lt 18-le.

Siinkohal on oluline mainida, et need näited kehtisid vanadel rongidel kõige pikemate ehk neljavaguniliste koosseisude kohta. Liinil sõitsid aga ka märksa lühemad kahe ja kolme vaguniga rongid. Uutel Škodadel ongi vaid kaks versiooni vastavalt teekonnapikkusele.

Aga millal rongid meie rööbastel sõitma hakkavad?

"Esimesed kuus rongi peaksid liinile jõudma 2025. aasta algusest ja hakkavad teenindama Tallina ja Tartu liini. Sealt edasi järgmised rongid, mis meile saabuvad, on plaanitud Tallinna ja Narva vahele. Aga samal ajal, kui uusi ronge kasutusele võtame, saame olemasolevaid Stadlereid kasutada näiteks Viljandi suunal. Tegelikult see annab meile võimaluse teha märksa paremat sõiduplaani. Panna rohkem väljumisi, aga samas ka ühenduskiirused uute rongidega kasvavad," sõnas Betlem.

Uued rongid liiguvad esmajoones Ostravast Pilsenisse, kus neid testitakse. Sealt Eestisse ei sõida nad teps mitte ise, sest vana tsaariaegse rööpmelaiusega raudteel Eestini jõudmine pole Škoda Ostrava tehase direktori Martin Bednarzi sõnul võimalik.

"Rongide kohale toimetamine on raskendatud Ukraina sõja tõttu. Pole võimalik ronge lõpuni ehitada Tšehhis ja Slovakkias, nagu oli esialgne plaan. Peame valmis ehitatud vagunid veoautodel toimetama Lätti ja sealt edasi sõidavad nad Eestisse. Testime neid kohapeal. See on projekti kõige keerulisem osa," sõnas Bednarz.