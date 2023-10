Eksperdid on pigem nõus Iisraeli ja USA versiooniga Gaza haigla sündmustest

Pildid plahvatuspaigast näitavad kraatrit haigla ees parklas. Eksperdid ütlevad, et kraater on väike ja madal.

Endine USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik Marc Garlasco ütles Guardianile, et Hamasi välja öeldud ohvrite arv on astronoomiliselt kõrge sellise väikese kraatriga plahvatuse jaoks.

"See kraater pole kooskõlas õhurünnakuga, see on tõenäoliselt tekkinud relva tõttu, mis ei tabanud sihtmärki ja mille lõhkelaeng kukkus laiale alale," ütles Garlasco.

"See kraater ja ümbritsevad kahjustused pole kooskõlas JDAM-i lennukipommiga. Auk maapinnas on tekkinud puhtalt kineetilisest energiast," lisas Garlasco.

JDAM on USA tarnitud ja Iisraeli sõjaväe kasutusel olev lennukist heidetav täppisrelv.

WSJ-ga suhelnud Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi teadur Michael Knights ütles samuti, et plahvatuse puhul ei esine ühtegi märki lennukist heidetud pommi tabamusest.

Ka Guardianiga suhelnud Londonis tegutseva Kuningliku kaitseuuringute ühisinstituudi (RUSI) mõttekoja vanemteadur, õhujõude uuriv Justin Bronks ütles, et kuigi uurimuse tulemused pole ammendavad, pole kraatrit või kahjustuste mustrit, mis oleksid iseloomulikud JDAM-iga rünnakule.

"Kui see on kahjustuste ulatus, siis õhurünnak on palju vähem tõenäoline kui rikke tõttu kukkunud raketi plahvatus ja selle raketi kütuse põleng," ütles Bronks.

WSJ-ga suhelnud analüütik Blake Spendley ütles, et pildid sündmuspaigast viitavad pigem 50, mitte 500 hukkunule.

Video- ja helitõendid

Avalikult kättesaadav on Al Jazeera kanalil näidatud video, mis levis ka sotsiaalmeedias. Guardian kinnitab video autentsust. Videol on näha, kuidas Gaza kohal õhku tõusev rakett muudab järsku lennutrajektoori ning seejärel plahvatab õhus. Kõigest mõne hetke pärast on näha plahvatust haigla kõrval.

BBC vahendab, et avaldas Iisrael helisalvestise, millel väidetavalt suhtlevad omavahel kaks Hamasi liiget. Äärmusrühmituse liikmed arutavad omavahelises vestluses, et haiglat tabas Palestiina Islamidžihaadi rakett.

Palestiina Islamidžihaad on suuruselt teine palestiinlaste äärmusrühmitus Gazas Hamasi järel ning see teeb koostööd Hamasiga.

Samas pole võimalik Iisraeli salvestist sõltumatult kinnitada, aga ka ümber lükata, kirjutab BBC.

Iisrael ja USA peavad süüdlaseks Islamidžihaadi alla kukkunud raketti

Iisraeli võimud arvavadki, et tegemist oli Islamidžihaadi lastud raketiga Iisraeli pihta haigla lähedaselt kalmistult. Rakett kukkus rikke tõttu maha.

Kokku tõi Iisraeli kaitseministeeriumi pressiesindaja Hagari kolmapäeval välja kolm põhjust, miks tegemist on Islamidžihaadi raketiga. Esiteks väitis Hagari, et Iisraeli õhu-, maa- või mereväed ei tulistanud plahvatuse ajal midagi. Teiseks registreeris Iisraeli radarisüsteem rakettide tulistamise Gazast, ning on olemas videod raketi nurjunud tulistamisest. Kolmandaks väidab Hagari, et Iisraeli käes on luureinfo Hamasi ja Islamidžihaadi vahelisest kommunikatsioonist luhtunud raketi tulistamise kohta.

USA president Joe Biden toetas avalikut Iisraeli väidet, öeldes Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, et haiglarünnaku pani toime "teine osapool".

Hiljem USA ametnikud kinnitasid Bideni sõnu.

"USA valitsus hindab, et Iisrael ei vastuta plahvatuse eest, mis tappis sadu tsiviilisikuid eile Al Ahli haiglas Gazas," ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

"Meie hinnang põhineb kättesaadavale infole, kaasa arvatud luureinfole, rakettide laskmistele, videosalvestistele ja avalikult kättesaadavatele piltidele sündmuspaigast," lisas Watson.

Iisraeli arvates on ka hukkunute arv liialdatud, ning selleks on ainult mitukümmend, mitte mitusada inimest. Nii ütles ajakirjanikele Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja Lior Haiat.

Kuid USA-l ja Iisraelil on raske veenda Iisraeli süütuses araabia riike.

"Keegi ei usu seda [Iisraeli ja USA] narratiivi selles maailma piirkonnas. Püüdke leida kedagi siin, kes seda usuks," ütles Jordaania välisminister NBC News-ile.