Reservkolonel: Avdijivka juures pole Ukraina vägede ümberpiiramise oht välistatud

Ukrainas on Vene väed viimasel nädalal suurendanud rünnakuaktiivsust Avdijivka suunal, mille eesmärk on hästi kindlustunud Ukraina kaitsjad sisse piirata. Ukraina on saavutanud edu hiljuti saadud pikamaarakettide kasutamisel Vene lennuväljade vastu.

Vene vägedel kaotas Avdijivka ründamisel väidetavalt brigaadi suurune üksus võitlusvõime ja hävis sadakond tanki ja soomukit. Viimase kümne päeva rünnakuaktiivsus näitab Vene vägede pühendumust talve hakuks Luhanski ja Donetski oblasti piirideni jõuda. Avdijivkast põhjas ja lõunas on Vene vägedel õnnestunud mõnisada meetrit edasi tungida.

"Avdijivka ja Vuhledari suund on selles mõttes oluline, et sealt ulatab juba Donetski lennuväljale põhimõtteliselt pihta. Ja siis on tõenäoliselt saabunud nii suured täiendused, et üritatakse sealt ukrainlased ära lüüa," rääkis kolonel reservis Hannes Toomsalu.

"Kui väga suured jõud venelastel mängu tulevad, siis see ümberpiiramise oht võib täiesti esineda," lisas ta.

Ukraina vägede rünnakud toimuvad Zaporižžja ning Hersoni oblastis, kus on tekkinud uued ründekoridorid, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg. Kuid edasiliikumine on väike.

"Me kahjuks ei näe, et Ukraina poolel oleks suuri üksusi, et väga suurt edu saavutada. Me näeme, et Zaporižžja oblastis ja Hersoni oblastis on ukrainlased oma üksusi ümber liigutamas ja alustamas uutest rünnakusuundadest natuke aktiivsemat tegevust," rääkis Kiviselg.

USA abina saadud 165-kilomeetrise laskeulatusega ATACMS Block-1 raketid tabasid hiljuti Berdjanski ja Luhanski lennuvälju. Tekkinud on samasugune olukord nagu HIMARS-i süsteemide saabumisega sõjatandrile – paari kuuga harjutakse uute tabamisulatustega.

"Venelastel võtab kauem aega, et mingit õhutoetust rindele saada. Lennuvahendid peavad tulema kaugemalt ja nende õhusoleku aeg kütuse mõistes jääb väiksemaks," ütles Kiviselg.

"Muidugi ukrainlastel oleks oluline saada kätte Taurused ja saada ka pikema maa ATACMS-i raketid. Siis nad suudaksid Krimmi ära katta ja siis ei oleks kuskile tagalasse enam viia midagi. Aga ameeriklased andsid ainult selle Block-1. Ja eilsest teame, sakslased ütlesid, et nad Tauruseid ei anna," rääkis Toomsalu.

Talveks ennustavad eksperdid väikesemahulisi rünnakuid, erioperatsioone tagalas ning pommitamist. Venemaa on valmistunud taas pommitama Ukraina energiataristut.