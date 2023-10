Baltcap ostab Ida-Virumaa elektrijaotusettevõtte VKG Elektrivõrgud

VKG Elektrivõrgud on Baltcapi uue 200 miljoni euro suuruse infrastruktuurifondi (BInF II) esimeseks taristuinvesteeringuks Eestis, teatas ettevõte. Fondi investeeringud keskenduvad taastuvenergeetika ning avaliku ja erasektori koostöös (PPP) valmivate transpordi- ja suure sotsiaalse mõjuga taristuprojektidele Balti riikides ja Poolas. BInF II ankurinvestoriks on Euroopa Investeerimispank ning fondi on paigutanud vahendeid ka Swedbanki, LHV ja SEB pensionifondid ning Citadele pank.

"Elektri jaotusvõrk on kriitiline infrastruktuur ja elutähtis teenus. Ida-Virumaa on Eesti tööstuse keskus, kus tulenevalt rohepöördest on käimas suured muutused. See seab elektri jaotusvõrguteenuse paindlikkusele iseäranis kõrged ootused," ütles Baltcapi investeeringute juhi Marek-Andres Kauts.

Kautsi sõnul on Baltcapi sihiks suurendada elektrijaotusettevõtte poolt pakutavate teenuste valikut, laiendades teenusportfelli teiste elektri- ja võrgupõhiste lahendustega, nagu näiteks elektriautode laadimine, taastuvenergia tootmine, energia salvestamine, telekommunikatsiooni- ja tänavavalgustuse lahendused. Aga loomulikult jätkata elektri pakkumist ja soodsa võrguteenuse tagamist teeninduspiirkonnas Ida-Virumaal, lisas Kauts.

Viru Keemia Grupi (VKG) juhatuse esimees Ahti Asmann ütles, et VKG on eelkõige keemiatööstusettevõte, mis keskendub töötleva tööstuse projektide arendamisele.

"Mullu läbi viidud kontserni strateegiline analüüs muutis reguleeritud äride paiknemist meie äriportfellis, mille pinnalt müüsimegi eelmisel aastal soojusvõrgu. VKG Elektrivõrkude müük on meie äristrateegia elluviimise järgmine loogiline samm," sõnas Asmann.

Tehingu ostupoolsed nõustajad olid TGS Baltic ja Opinio Finance, müügipoolsed nõustajad Superia ja Cobalt.

Tehingu väärtust ja muid üksikasju ei avalikustata. Tehing peab saama konkurentsiameti heakskiidu.

VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis. Ettevõtte elektrivõrk paikneb Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe omavalitsuste territooriumil. Võrgu kattealal elab 71 000 inimest ja seal paikneb terve rida tööstusettevõtteid.

VKG Elektrivõrgud elektrienergia jaotamise aastane maht oli 2022. aastal ca 250 000 MWh. Võrk koosneb 951 kilomeetrist elektriliinist ja 372 madal-, kesk- ja kõrgepinge alajaamast.

Alates 1995. aastast on Baltcap investeerinud enam kui 100 ettevõttesse erinevates tööstussektorites ja kaasanud kokku üle 950 miljoni euro kapitali. Baltcapil on enam kui 40 investeerimisspetsialistist koosnev tiim, kes töötab Tallinna, Riia, Vilniuse, Varssavi, Helsingi ja Stockholmi kontorites.