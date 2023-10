Tusk lubab taastada Poola suhted EL-iga ja vabastada Poola külmutatud raha

Hiljutised parlamendivalimised võitnud Poola opositsioonijuht Donald Tusk tõotas kolmapäeval Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga kohtudes taastada suhted Brüsseliga, mis on senise konservatiivse valitsuse võimuaastatega kiiva kiskunud.

Endine Euroopa Ülemkogu eesistuja Tusk loodab saada Poola järgmiseks peaministriks, sest tema liberaalne koalitsioon võitis võimuerakonna Õiguse ja Õiglusega (PiS) konkureerides parlamendienamuse.

Poola suhted Euroopa Liidu valitsevate institutsioonidega halvenesid PiS-i kaheksa võimuaasta jooksul.

Tusk lubas juba valimiskampaania ajal suhted taastada ja vabastada Poolale ette nähtud 35 miljardit eurot, mille EL külmutas Varssavi kohtureformist tingitud vastasseisu tõttu.

"Täna on eesmärk taastada minu riigi positsioon Euroopas ja tugevdada EL-i tervikuna," ütles Tusk Brüsselis von der Leyeniga kohtudes.

Tusk ütles kohtumise järel, et Poola peab tegema kõik sellest sõltuva riigile mõeldud Euroopa Liidu vahendite vabastamiseks.

Von der Leyen ütles, et Poola 15. oktoobri valimiste rekordiline osalus näitas taas kord, et poolakad peavad demokraatiat tähtsaks.

"Ma tean, et me leiame Donald Tuskiga ühise keele," ütles ta, nimetades olulisi valdkondi nagu kaitse, puhas tehnoloogia ja demokraatia.

Poola liberaalne opositsioon püüab mõjutada konservatiivist presidenti usaldama neile uue valitsuse moodustamine.

PiS võitis valimistel parteidest enim hääli, kuid kaotas parlamendienamuse ega suuda seetõttu valitsust kokku panna.

PiS-iga seotud president Andrzej Duda alustas teisipäeval kohtumisi parteijuhtidega, et otsustada, kellele tehakse ülesandeks valitsus moodustada.

Tuski eeldatava koalitsioonipartneri Kolmanda Tee juht Szymon Holownia ütles meediale kolmapäeval, et ta on optimistlik Duda tulevaste otsuste suhtes ning ta ei usu, et president hakkab opositsiooni võimuletulekut tõkestama.